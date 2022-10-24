Дудаев признал монтаж видеоролика об участии детей Кадырова в боях

24 октября 2022, 22:04

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Видеоролик, на котором сыновья Рамзана Кадырова участвуют в бою, был смонтирован из нескольких видео, сообщил глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, назвав это "обычной работой монтажеров". Рамзан Кадыров не выразил переживаний за своих детей, когда узнал об обстрелах Донецка во время их поездки туда, похвалился Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября заявил, что трое его сыновей Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в боевых действиях в зоне военной операции. Гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья Кадырова показаны в окопе. Комментаторы сочли ролик элементом политического пиара главы республики. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя на передовой.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев рассказал сегодня, что ролики о поездке детей Кадырова в Донбасс были смонтированы. В подтверждение он показал исходники - отправленные им главе Чечни 17 октября видеоролики о присутствии сыновей Кадырова на передовой. "Там несколько таких съемок, мы из них монтируем", - заявил Дудаев, продемонстрировав аналогичную запись на своем телефоне.

Звуки стрельбы на видео он назвал "ответным огнем". "Я имею в виду вот этот ролик", - сказал он, показывая ролик со звуками стрельбы. "То есть это уже издалека слышен ответный огонь. Я здесь пишу, что есть несколько видеосъемок, и в окопе, что мы монтируем из этих съемок. Ну а дальше - это уже работа режиссеров монтажа. Они из этих видеосъемок отбирают какие-то видеокадры, видеоряд, точно так же из этих видеосъемок с телефонов они отбирают звуковое сопровождение, накладывают, и таким образом монтируют. Обычная работа монтажеров", - заявил Дудаев.

Отметим, что Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик об участии своих детей в боях 19 октября, а сняты были эти кадры, как сегодня рассказал Дудаев, 17 октября.

В другом своем видеоролике, от 23 октября, Ахмед Дудаев рассказал, что дети Кадырова побывали в Донецке прямо в то время, когда шел обстрел города. "Когда мы заезжали в Донецк, я получил информацию от одного нашего брата из Донецка, что есть прилеты, стреляли из HIMARS, обстреляли административное здание города", - рассказывает Дудаев. По его словам, он не стал говорить об этом главе Чечни, однако тот сам спросил его про обстрел Донецка.

"Мне пришло в голову, может, он даст какую-то команду скорректировать нашу программу. Завернуть в другой населенный пункт. Мы, в том числе его сыновья, старшая дочка, племянники, всей делегацией заезжаем в город, а там идут обстрелы с тяжелой артиллерией. Я говорю: да, правда, обстреляли городскую администрацию. Мне Рамзан Ахматович отвечает: "Я думал, что обстрелы по администрации Пушилина (врио главы ДНР Денис Пушилин - Прим. "Кавказского узла"). То есть Рамзан Ахматович показывает, что беспокоится за главу ДНР, а про детей - ни слова, ни буквы, ни звука он мне не прислал. Это для меня такой хороший пример, когда глава региона, национальный лидер повел себя так. Не спросил про детей, не спросил про наш заезд в Донецк, а спрашивает про главу ДНР", - говорит Дудаев.

Рамзан Кадыров 3 октября сообщил о том, что его трое сыновей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Это вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Они указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних, подтвердили юристы.

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