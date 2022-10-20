Видео об участии сыновей Кадырова в бою вызвало иронию в соцсетях

20 октября 2022, 10:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова показаны в окопе. Комментаторы сочли ролик элементом политического пиара главы республики. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя на передовой.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября заявил, что трое его сыновей Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в боевых действиях.

О том, что его трое сыновей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий, Кадыров сообщил 3 октября. Это вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Одни сочли слова Кадырова пиаром, а другие указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних, подтвердили юристы.

Видеосюжет о том, что Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в боевых действиях, был опубликован минувшей ночью на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*. На кадрах видео со спины показаны четыре человека в военной форме. Они находятся в окопе. В руках одного из них ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Действие происходит в поле. Один из военных произвел выстрел из РПГ. Затем на кадрах показаны Ахмат, Эли и Адам Кадыровы, которые сидят в окопе, на фоне слышна перестрелка.

На 10.58 мск 20 октября эта публикация на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*, на которую подписаны около 979 тысяч пользователей, набрала около 30,6 тысячи просмотров и 56 комментариев. Некоторые из их авторов обратили внимание, что оператор работал не из окопа, а снимал видео в полный рост.

"Оператор железный человек", – с иронией отметил nabi.m_70.

"Ему окопы не нужны", – написал g___l____1.

"Оператор – терминатор", – сыронизировал shamil_muni.

"Самый смелый – оператор", – высказал схожее мнение пользователь mans_de_france.

"Marvel курит в сторонке", – считает ahibays.

"Кино и немцы честно говоря", – заявил пользователь umaa_23.

Комментарий об участии сыновей Кадырова в реальном бою сегодня также написал пользователь rodger.romaguera под материалом "Кадыров похвалился участием сыновей в бою" на "Кавказском узле".

"Поверить в то, что сыновья Кадырова действительно принимали участие в реальных боевых действиях, и находились на поле боя, может разве что сам Кадыров. Ну, еще его окружение и пропаганда сделают вид, что это было на самом деле. Пулять из автомата, лупить по каким-то невидимым целям из РПГ, да автоматического гранатомета на камеру – это не доказательство участия в реальном бою", – считает rodger.romaguera.

Сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Публикация об участии сыновей Рамзана Кадырова в бою на передовой также была размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Телеканал 360 ТВ", на которую подписаны около 349 тысяч пользователей. На 10.58 мск эта запись набрала 157 отметок с реакцией пользователей и 31 комментарий.

"Такое же постановочное видео, как и с Зеленским", – заявил Альберт Автобус.

"Где-то в кустах и в окружение толпы. В реальных окопах так не "кучкуются", – считает Сергей Рюмичев.

"Несовершеннолетних? А как же законы РФ?" – спросил Tom Riddle.

"А это законно вообще, отправлять воевать детей?" – задался вопросом Денис Альфонс.

Медийное сопровождение участия родственников Кадырова в спецоперации продолжилось сообщением о доставке трех пленных украинцев в Грозный. В Чечню они были доставлены под конвоем после поездки на Донбасс детей Кадырова. Кадыров пообещал, что в будущем у пленных будет возможность вернуться домой, передало сегодня РИА "Новости".

Напомним также, Рамзан Кадыров с 4 июля начал публиковать в соцсети серии "сериала" "Приключения Зеленского", высмеивающего президента Украины. Ранее пользователи сети заявили, что, публикуя "юмористические видеоролики" о Владимире Зеленском, Кадыров предпринял попытку не только унизить президента Украины, но и возвеличить себя, говорится в справке "Кавказского узла" "Плохие шутки: в сети высмеяли "сериал" Кадырова о Зеленском".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.