Кадыров похвалился участием сыновей в бою

20 октября 2022, 00:36

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Ахмат, Эли и Адам Кадыровы обеспечили огневое прикрытие наступающим чеченским бойцам, отчитался Рамзан Кадыров, опубликовав видео, как его дети стреляют из гранатометов и автомата из-за куста.

Как писал "Кавказский узел", трое несовершеннолетних сыновей Рамзана Кадырова снялись в пропагандистском сюжете ЧГТРК "Грозный" из Мариуполя и позировали для фото пресс-службе главы ДНР, который вручил их сестре Айшат Кадыровой орден. Детям главы Чечни, поехавшим в зону военной операции, продемонстрировали захваченные на Украине трофеи, следует из опубликованного сегодня Кадыровым видео. Рамзан Кадыров при этом заверил, что его сыновья готовы "прямо сейчас вступить в бой".

Перед этим, 3 октября, глава Чечни заявил, что его трое сыновей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Это заявление вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Одни сочли слова Кадырова пиаром, а другие указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних, даже если они получают военное образование, подтвердили юристы.

Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в боевых действиях, сообщил 19 октября глава Чечни. По его словам, они "пробрались вплотную" к позициям противоборствующей стороны и "обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам".

На размещенном в Telegram-канале Кадырова видео видно, что три подростка стреляют из гранатометов и автомата, спрятавшись за кустом. На первых кадрах видео они не стремятся укрыться от возможного ответного огня и стоят в полный рост, на последующих кадрах они и находящийся с ними боец периодически прячутся в окопе. Вокруг слышна стрельба, однако кто ее ведет, не видно.

Глава Чечни также отметил, что его дети "обратились" к чеченцам, которые участвуют в боях на стороне Украины с предложением выйти на передовую. "Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков. Однако, судя по всему, ожиданиям не суждено сбыться. Внуки Ахмата-Хаджи пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку", - написал Кадыров.

В другом посте от 19 октября он заявил, что подразделение, которое сегодня посетили его дети, взяло под контроль ферму, которую не могли отбить с 2014 года. "Чеченским воинам понадобилось всего лишь шесть человек, чтобы взять под контроль эту точку у врага", - отчитался Кадыров.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре стало известно о прибытии на Украину полевого командирп Рустам Ажиев, который объединил усилия с одним из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия*Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника. Численность чеченских отрядов, воюющих на стороне Украины, растет, их боевой опыт востребован, рассказали источники.

18 октября Верховная рада приняла закон о признании территории Чеченской Республики Ичкерии* временно оккупированной Россией.

21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов любой ценой "добраться" до проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, предложив землякам заграницей убить политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии в обмен на помилование и возвращение в Чечню.

Призыв Рамзана Кадырова убить Ахмеда Закаева вызван активностью последнего на Украине, однако именно постоянное внимание главы Чечни добавляет Закаеву популярности, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков. Кадыров призывает к насильственным действиям, однако нет шансов, что он понесет предусмотренную за это законом ответственность, добавил тогда Евгений Черноусов.

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* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России была признана террористической.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.