Чеченские силовики отчитались перед детьми Кадырова о трофеях на Украине

19 октября 2022, 19:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Детям главы Чечни, поехавшим в зону военной операции, продемонстрировали захваченные на Украине трофеи, следует из опубликованного сегодня Кадыровым видео. Рамзан Кадыров при этом заверил, что его сыновья готовы "прямо сейчас вступить в бой".

Как писал "Кавказский узел", трое несовершеннолетних сыновей Рамзана Кадырова снялись в пропагандистском сюжете ЧГТРК "Грозный" из Мариуполя и позировали для фото пресс-службе главы ДНР, который вручил их сестре Айшат Кадыровой орден. Перед этим, 3 октября, глава Чечни заявил, что его трое сыновей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Это заявление вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Одни сочли слова Кадырова пиаром, а другие указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних, даже если они получают военное образование, подтвердили юристы.

Чеченские силовики показали детям Рамзана Кадырова захваченные в ходе военной операции на Украине трофеи, следует из ролика, размещенного сегодня в Telegram-канале главы Чечни. На видео демонстрируются лежащие на земле пулеметы и гранатометы. "Ахмат, это трофеи. Позавчера, вчера их убили, отобрали. У нас восемь позиций, днем и ночью проводится работа", - говорит, показывая на оружие, мужчина в военной форме, чьи слова перевел на русский язык "Кавказский узел".

Сыновья Кадырова, Ахмат, Эли и Адам, позируют в ролике в полном снаряжении, в черных очках и с автоматами в руках. "Они настроены решительно и готовы прямо сейчас вступить в бой с противником", - написал Кадыров в описании к видео.

Рамзан Кадыров также сообщил, что его дети пообщались с бойцами батальона "Запад-Ахмат" и с офицерами Исмаилом и Рустамом Агуевыми. На кадрах видеоролика показана и дочь главы Чечни, министр культуры республики Айшат Кадырова, которая тоже беседовала с бойцами.

Сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.