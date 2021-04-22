Странный бой сына Кадырова

22 апреля 2021, 17:47

Сын Рамзана Кадырова Адам оказался в центре скандала после боксерского поединка с соперником из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым. Победу Адама Кадырова увидели рефери боя, тренер соперника, сам глава Чечни и его соратники. Но не согласны с их мнением зрители, комментаторы и эксперты. Как проходил поединок, что сказали рефери и тренер Аслана Биттирова, почему у соперников разные перчатки – рассказывается в справке «Кавказского узла».

Тренер сдался, спортсмен в недоумении

8 апреля в Грозном состоялся международный турнир по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция», участие в котором приняли спортсмены из России, Бельгии, Узбекистана, Танзании, Украины и Армении. Главным событием вечера стал не поединок действующего чемпиона по версии WBO International в полутяжелом весе Умара Саламова против Сергея Екимова, где победу раздельным решением судей одержал Саламов, а технический нокаут, присужденный сопернику сына главы Чечни Адама Кадырова.

На видео второго раунда боя Аслан Биттиров из Кабардино-Балкарии, если не побеждает, то ничем не уступает Кадырову-младшему. Непосредственно перед остановкой поединка именно он наносит серию ударов Адаму и при этом сам ударов не пропускает. После того как рефери прерывает бой и начинает отсчет, юный боксер разводит руками, не понимая причины.

В этот момент тренер Биттирова выбросил в своем углу белый флаг. По правилам в этом случае присуждается победа техническим нокаутом. «Я начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что он потерял концентрацию. Когда шел отсчет, секундант Биттирова выбросил полотенце, и поэтому я остановил бой. Чтобы засчитать нокдаун в любительском бою среди детей, необязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься. Его отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар», - сказал после боя рефери Беслан Кукаев.

По правилам бокса боксер считается находящимся в нокдауне, если он в результате пропущенного удара, либо серии ударов: прикоснулся к полу любой частью тела, кроме ступней ног; беспомощно повис на канатах; частично или полностью оказался за канатами ринга; находится в полубессознательном состоянии, в котором, по мнению рефери, не способен продолжать бой.

«Во время поединка рефери начал отсчитывать нокдаун. По правилам любительского бокса, тем более в этой возрастной категории, не было смысла продолжать этот поединок. Как тренер и как судья, я считаю самым главным здоровье детей», - заявил тренер Аслана Биттирова Батыр Шипшев.

Однако тяжелый удар заметил только рефери. Какие именно правила любительского бокса имел в виду Шипшев, также осталось неясным. Комментаторы канала «Матч! Боец» признались, что ничего не поняли, любителям бокса и экспертам осталось гадать о причинах. А награждавший Адама Кадырова чемпион мира Артур Бетербиев подлил масла в огонь. «Адам показал отличный бокс, дальнейших успехов, молодец. Ты не расстраивайся, что так, иншалла, в будущем лучше будет», - многозначительно подбодрил сына Кадырова Артур .

После публичной критики председатель парламента Чечни Магомед Даудов (дядя Адама) заявил о готовности мальчика провести еще один бой с Биттировым. «Хочу сообщить, что мой дорогой племянник Адам заявил о готовности в любое время провести повторный бой. А я знаю, что он слова на ветер не бросает», - сказал Даудов.

Перчатки

В соцсетях заметили еще одну странность. У соперников серьезно отличались перчатки. Адам Кадыров бился в обычных профессиональных перчатках, тогда как его соперник Аслан Биттиров использовал любительские, так называемые, антинокаутирующие. Чтобы нанести сильный удар ударной частью кулака необходимо сильно сжать кулак. А конструкция подобной перчатки мешает это сделать, так как в расслабленном состоянии перчатка занимает форму раскрытой ладони. Плюс к этому между ударной частью кулака и внешней частью перчатки используется толстый слой специального наполнителя, который сильно гасит удар .

Боевая карьера Адама Кадырова

Бой с Биттировым – не первый скандал с участием сына Рамзана Кадырова. В феврале 2020 года в Москве, также в турнире «Время легенд», он соревновался с ровесником из Уганды Мукисой Укаши. Угандиец перед этим провел два боя на родине и оба выиграл, хорошо себя зарекомендовав. Поединок получился весьма необычным: Укаши вообще ни разу не ударил, а Адам победил несильным попаданием в корпус во втором раунде, после которого Мукиса встал на одно колено.

За свою карьеру Адам Кадыров выиграл все шесть поединков, в которых участвовал.

Другие сыновья

Боксирует не только Адам, но и трое других сыновей главы Чечни: Ахмад, Эли (Зелимхан) и Абубакар. На пятом «Времени легенд» все четверо одержали победы в своих поединках. А в этом году наряду с Адамом выиграл свой бой и Эли.

В скандалы вместе с Адамом братья попали один раз, когда боксировали по правилам ММА. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко критически отозвался по поводу проведения таких боев в Грозном 4 октября 2016 года с участием несовершеннолетних детей. В поединках тогда принимали участие 8-летний Адам, 9-летний Эли и 10-летний Ахмад Кадыровы. Позицию Емельяненко поддержали бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев, глава Международной ассоциации смешанных единоборств Вадим Финкельштейн и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

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