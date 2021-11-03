Победа сына Кадырова на ринге вызвала скепсис в соцсетях

03 ноября 2021, 23:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Сын Рамзана Кадырова Эли одержал победу над соперником на турнире по профессиональному боксу "Время легенд-7" в Грозном. Победа сына главы Чечни была предсказуемой, его соперник поддавался, предположили пользователи соцсетей.

Седьмой международный турнир по профессиональному боксу "Время легенд" состоялся сегодня на арене Дворца спорта им Увайса Ахтаева.

Соревнования проходили в четырех раундах полутяжелой весовой категории. В основном карде на профессиональном поединке в третьем раунде сын главы Чечни Эли Кадыров одержал победу над Хетагом Хаткаровым, сообщила "Чечня сегодня".

"Бой продлился три раунда. Кадыров имел заметное преимущество и работал первым номером. В концовке первого раунда после одной из атак Кадырова судья отсчитал Хаткарову нокдаун. Во втором отрезке Кадыров также был активнее, а в третьем нанес сопернику серию ударов, после которой судья отсчитал второй нокдаун, остановил бой и присудил Эли победу техническим нокаутом", - описало поединок издание "Рейтинг букмекеров".

Отмечается, что до этого боя рекорд Эли Кадырова составлял 6:0, его соперника - 3:0.

Хетаг Хаткаров - уроженец Ставрополя, сообщает Championat. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" спортсмен указал своим родным городом Беслан, а место учебы - школу № 1 им. Героев спецназа ЦСН ФСБ России.

В апреле Эли Кадыров одержал победу в поединке на Международном турнире по профессиональному боксу "Время легенд-6: Спецоперация". Его соперником в любительском поединке стал боксёр Рахим Кодзоев, сообщил 8 апреля "Грозный-информ".

Пользователи соцсетей назвали победу Эли Кадырова ожидаемой. "Сенсация, конечно, что сын Кадырова победил на сегодняшнем турнире. Ждем теперь видео боя. Жаль, что только один из сыновей дрался", - иронично заметил автор сообщения в Telegram-канале 1ADAT.

"Как всегда соперник стоял столбом и делал вид, что бьет, и чудесным образом не попадал", - поддержал его в комментарии пользователь Black.

"Парень в синем поддавался?" - поинтересовался пользователь mvs___mvs, комментируя пост о победе на странице za_kadyrova_ali в Instagram, где на фото в синей форме запечатлен Хетаг Хаткаров.

"Ты как думаешь?" - ответил ему ssv_77_.

Боксом занимаются четверо сыновей Кадырова - Эли (Зелимхан), Адам, Ахмад и Абубакар. Бои с участием сыновей Кадырова и ранее вызывали сомнения у болельщиков. Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, который прошел в Грозном, трое сыновей Кадырова одержали победы в поединках, один из которых завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного ребенка рассказали, что бои были постановочными. 16 августа 2018 года Адам Кадыров победил на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, после этого глава Чечни заплатил проигравшему сопернику сына 100 тысяч рублей. По итогам поединков на вечере бокса "Время легенд-5" в Грозном осенью 2020 года пользователи Интернета также поставили под сомнение достоверность побед, одержанных тремя сыновьями Кадырова.

В ходе поединка на турнире "Время легенд-6: Спецоперация" Адам Кадыров победил техническим нокаутом бойца из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова. Авторы многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях заметили, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. Руководитель федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков 23 апреля раскритиковал решение тренеров, которые после приостановки боя выбросили белое полотенце в знак поражения. Тренеры Аслана Биттирова из страха объявили о его поражении от Адама Кадырова на турнире "Время легенд", предположил боец Магомед Исмаилов, отказавшись комментировать версию о договорном характере поединка. Исмаилов побоялся высказать свое мнение, заявили болельщики.

Чеченские правозащитники Оюб Титиев и Руслан Кутаев предположили, что за победами сыновей Кадырова часто стоят тренеры и организаторы турниров. Они входят в окружение главы Чечни и не хотят его расстраивать, отмечается в справке "Кавказского узла" о поединке Адама Кадырова и Аслана Биттирова "Странный бой сына Кадырова".