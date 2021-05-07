Болельщики раскритиковали Исмаилова за слова о победе сына Рамзана Кадырова

07 мая 2021, 17:31

Тренеры Аслана Биттирова из страха объявили о его поражении от Адама Кадырова на турнире "Время легенд", предположил боец Магомед Исмаилов, отказавшись комментировать версию о договорном характере поединка. Исмаилов побоялся высказать свое мнение, заявили болельщики.

"Кавказский узел" сообщал, что 13-летний Адам Кадыров в ходе поединка на турнире "Время Легенд-6: Спецоперация" победил техническим нокаутом бойца из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова. Авторы многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях заметили, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. Руководитель федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков 23 апреля раскритиковал решение тренеров, которые после приостановки боя выбросили белое полотенце в знак поражения. Мать Аслана Биттирова, которая принимает решение об участии сына в тех или иных поединках, выступила категорически против боя-реванша с Адамом Кадыровым.

За победами сыновей Кадырова часто стоят тренеры и организаторы турниров, которые входят в окружение главы Чечни и не хотят его расстраивать, предположили чеченские правозащитники Оюб Титиев и Руслан Кутаев. На секунданта проигравшего Адаму Кадырову спортсмена из Нальчика могла подействовать общая атмосфера на турнирах в Чечне, и он решил выбросить полотенце с целью избежать возможных проблем, счел московский тренер по боксу.

Судья не должен был останавливать бой между Адамом Кадыровым и Асланом Биттировым, заявил боец ММА из Дагестана Магомед Исмаилов. "Это неправильная остановка. Это вопрос к рефери и к углу (тренерам Биттирова. - Прим. "Кавказского узла"). Исключительно. <...> Такое впечатление, что угол Аслана выбросил полотенце от страха", - сказал Исмаилов, не уточнив, чего, по его мнению, боялись тренеры.

Он отказался делать предположения относительно того, был ли бой договорным. "Рассуждать о том, купленным ли был бой — это не моя тема. Если бы я видел факт передачи денег, то другое дело, но это не так", - пояснил Магомед Исмаилов. Однако он уверен, что и Адам Кадыров, и Аслан Биттиров, в любом случае, дрались честно. "Мне не по себе, когда кто-то Адама ругает. Этот парень-то не при чем. Аслан тоже не при чем, они оба поднялись на ринг драться", — привело сегодня слова Исмаилова "Матч.ТВ".

Магомед Исмаилов указан в числе бойцов промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (АСА), основанной в 2014 году на базе грозненского бойцовского клуба "Ахмат".

Читатели издания "Чемпионат", где также был опубликован комментарий Магомеда Исмаилова, раскритиковали бойца. "Такой же испуганный комментарий, как и трусливый угол, выбросивший полотенце. Значит, есть чего боятся в нашем демократическом обществе", - сыронизировал alexis1981. Этот комментарий стал самым популярным - к 17.30 мск 7 мая он собрал 18 "лайков".

"Ни бэ, ни мэ, ни кукареку", - охарактеризовал комментарий Исмаилова masik100. "Осторожный такой комментарий! Лучше вообще такой не давать. Ни туда, ни сюда - придется извиняться по-любому", - написал solllomon2805.

Жители Чечни регулярно публично извиняются, в том числе за критику властей. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

При этом luka03 считает, что Исмаилов позволил себе намекнуть на то, о чем не стал говорить прямо. "Мага (прозвище Магомеда Исмаилова. - Прим. "Кавказского узла") джигит и дипломат. Корректный комент. Понимающий поймет", - написал он. Calque процитировал слова Исмаилова: "Такое впечатление, что угол Аслана выбросил полотенце от страха". "Договаривать, от какого такого страха, наверное, страшно, да?" - задал риторический вопрос читатель "Чемпионата". "Все понимают, что победить сына Кадырова - это поиметь серьезные проблемы", - заключил roriro9.

inter86 согласился с тем, что за иной комментарий Исмаилову грозила бы опасность. "Мага - сильный и обученный человек, за свою честь он сможет постоять в равной схватке. А если схватка будет неравной? А если опасность будет угрожать близким, которые от него далеко? Но если без лирики, комментарий [Исмаилова] абсолютно адекватный. Потому как вряд ли там замешаны деньги и подкуп. Все гораздо банальнее. Там есть лишь страх угла Биттирова. Даже денег не надо. Мага сказал все как есть", - заключил интернет-пользователь.

Биттиров во время поединка использовал любительские (антинокаутирующие) перчатки, тогда как сын Кадырова бился в обычных профессиональных перчатках, отмечается в справке "Кавказского узла" о поединке Адама Кадырова и Аслана Биттирова "Странный бой сына Кадырова".

Бои с участием сыновей Кадырова и ранее вызывали сомнения у болельщиков. Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, который прошел в Грозном, трое сыновей Кадырова одержали победу в поединках, один из которых завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного ребенка рассказали, что бои были постановочными. 16 августа 2018 года Адам Кадыров победил на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, после этого глава Чечни заплатил проигравшему сопернику сына 100 тысяч рублей. По итогам поединков на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном осенью 2020 года пользователи Интернета также поставили под сомнение достоверность побед, одержанных тремя сыновьями Кадырова.