Жильцы многоэтажки в Магасе пожаловались Калиматову на проблему с газоснабжением

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Жильцы дома №47 на улице Чахкиева в Магасе около месяца остаются без газа, из-за чего не могут готовить горячую пищу и пользоваться теплой водой. Газовики и чиновники перекладывают друг на друга ответственность, сказано в коллективном обращении жильцов к главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову.

Жители дома №47 на улице Чахкиева в Магасе направили коллективное обращение главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову с просьбой вмешаться в ситуацию с отключением газа. Текст обращения и его копию опубликовал Instagram*-паблик themagastimes.

По словам авторов обращения, ранее дом не был введён в эксплуатацию, поэтому жильцы не могли оформить права на квартиры и открыть лицевые счета для оплаты коммунальных услуг.

После ввода дома в эксплуатацию 17 апреля представители АО "Газпром газораспределение Назрань" предложили жильцам подписать договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Также были составлены акты выполненных работ, а жители передали заявления на поставку газа для коммунально-бытовых нужд. В тот же день на газовых счётчиках установили пломбы.

Жильцам пояснили, что договоры на поставку газа будут заключены после того, как руководство компании подпишет документы о техническом обслуживании оборудования.

В коллективном обращении сказано, что около месяца назад дом вновь отключили от газовых сетей. После этого жители обратились в газораспределительную компанию и администрацию Магаса, однако решить проблему не удалось.

По словам жильцов, в АО "Газпром газораспределение Назрань" отсутствие газа объяснили тем, что городская администрация не предоставила необходимую исполнительно-техническую документацию. В администрации Магаса, в свою очередь, заявили, что все документы были переданы компании в полном объёме.

Авторы обращения отметили, что в доме проживают участники СВО, семьи с малолетними детьми, пожилые и больные люди. Из-за отсутствия газа жильцы не могут приготовить горячую пищу и пользоваться тёплой водой. Они также опасаются, что к началу холодов могут остаться без газа и отопления.

"Чиновники лишь перекладывают ответственность друг на друга, оставляя простых граждан наедине со своими проблемами и нуждами", – сказано в обращении.

Жители попросили Калиматова взять ситуацию под личный контроль, провести совещание с участием представителей администрации Магаса и АО "Газпром газораспределение Назрань", восстановить подачу газа и привлечь к ответственности виновных.

На 15.00 мск на сайте главы Ингушетии нет комментариев относительно жалобы жильцов дома №47 на улице Чахкиева в Магасе на проблему с подачей газа.

"Кавказский узел" также писал, что в Ингушетии периодически происходят инциденты, связанные с газом и газовой инфраструктурой, некоторые из которых приводят к отключению абонентов. Так, 7 января текущего года при взрыве газа в селении Сагопши пострадали семь человек, включая ребёнка. В апреле 2019 года в результате ДТП в селе Верхние Ачалуки был повреждён газопровод, из-за чего без газа остались 1372 абонента.