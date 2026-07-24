Минюст объявил иноагентом блогера из Ингушетии

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Блогер из Ингушетии Адам Аушев*, известный как Аbu Caucas, внесен в российский реестр иноагентов.

Как сообщал "Кавказский узел", летом 2022 года тейп Аушевых отказался от Адама Аушева*, который оскорбил ингушских старейшин. Брат блогера Илез Аушев принес извинения от имени всей семьи, которая также отказалась от него.

Министерство юстиции России обновило сегодня реестр иностранных агентов, включив в него уроженца Ингушетии Адама Аушева*, выступающего в сети под именем Аbu Caucas.

Согласно заявлению Минюста, Аушев* “распространял недостоверную информацию” о решениях политического руководства РФ и призывал к нарушению ее территориальной целостности. Также он выступал против действий России на территории Украины.

Кроме того, Адам Аушев* распространял материалы иноагентов и нежелательных для РФ организаций, отметили в ведомстве. “Проживает за пределами Российской Федерации”, - указано в сообщении на сайте Минюста.

Сам Аушев* по состоянию на 19.09 мск сегодня не прокомментировал решение Минюста. Последняя публикация в его Telegram-канале, насчитывающем 3,7 тысяч подписчиков, была опубликована вечером 22 июля. Канал на YouTube, в котором у Аушева* 5,15 тысяч подписчиков, обновлялся пять дней назад; в описании обоих каналов Аушев* охарактеризовал свою деятельность словами “не блогер”.

В январе 2024 года стало известно, что против Адама Аушева* в Ингушетии возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Поводом для преследования стал видеоролик, опубликованный на канале Abu Caucas в июле 2021 года.

“По мнению силовиков, в видео имеются высказывания, призывающие к нарушениям прав человека в зависимости от его социальной принадлежности”, - информировала “Фортанга”.

В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Адам Аушев* был внесен еще в апреле 2022 года. Аушев* - уроженец Сунжи, ему 41 год.

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* внесены в российский реестр иноагентов.

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