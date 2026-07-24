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Кавказский узел

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19:13, 24 июля 2026

Минюст объявил иноагентом блогера из Ингушетии

Адам Аушев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=g3r42cwj_eQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из Ингушетии Адам Аушев*, известный как Аbu Caucas, внесен в российский реестр иноагентов. 

Как сообщал "Кавказский узел", летом 2022 года тейп Аушевых отказался от Адама Аушева*, который оскорбил ингушских старейшин. Брат блогера Илез Аушев принес извинения от имени всей семьи, которая также отказалась от него. 

Министерство юстиции России обновило сегодня реестр иностранных агентов, включив в него уроженца Ингушетии Адама Аушева*, выступающего в сети под именем Аbu Caucas. 

Согласно заявлению Минюста, Аушев* “распространял недостоверную информацию” о решениях политического руководства РФ и призывал к нарушению ее территориальной целостности. Также он выступал против действий России на территории Украины. 

Кроме того, Адам Аушев* распространял материалы иноагентов и нежелательных для РФ организаций, отметили в ведомстве. “Проживает за пределами Российской Федерации”, - указано в сообщении на сайте Минюста. 

Сам Аушев* по состоянию на 19.09 мск сегодня не прокомментировал решение Минюста. Последняя публикация в его Telegram-канале, насчитывающем 3,7 тысяч подписчиков, была опубликована вечером 22 июля. Канал на YouTube, в котором у Аушева* 5,15 тысяч подписчиков, обновлялся пять дней назад; в описании обоих каналов Аушев* охарактеризовал свою деятельность словами “не блогер”.

В январе 2024 года стало известно, что против Адама Аушева* в Ингушетии возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Поводом для преследования стал видеоролик, опубликованный на канале Abu Caucas в июле 2021 года. 

“По мнению силовиков, в видео имеются высказывания, призывающие к нарушениям прав человека в зависимости от его социальной принадлежности”, - информировала “Фортанга”.

В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Адам Аушев* был внесен еще в апреле 2022 года. Аушев* - уроженец Сунжи, ему 41 год. 

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* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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