Участник террористического сообщества задержан в Ингушетии за подкуп силовика
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Житель Ингушетии, которого следствие считает участником запрещенного в России террористического сообщества, задержан по делу о взятке сотруднику полиции за оформление паспорта.
Подозреваемому 54 года, новое уголовное дело против него возбуждено по статье о даче взятки за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК России, предусматривает до восьми лет заключения). Мужчина уже находится в СИЗО - ранее он был задержан силовиками и арестован судом по делу о пособничестве в организации террористической деятельности (часть 1 статьи 205.4 УК России предусматривает от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы).
Согласно версии следствия, в феврале 2026 года подозреваемый через посредника передал 150 тысяч рублей инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД по Назрановскому району. Взятка предназначалась за оформление и выдачу паспорта гражданина России на имя жителя республики, который при подаче заявления и получении документа заведомо не присутствовал.
Посреднику предъявлено отдельное обвинение в посредничестве при передаче взятки (часть 2 статьи 291.1 УК РФ), сообщил сегодня Следком Ингушетии в своем Telegram-канале.
Название организации, членом которой считают подозреваемого, в официальных сообщениях не раскрывается, при этом указано, что речь идет о “действующем на территории региона террористическом сообществе”. Следователи устанавливают другие факты противоправной деятельности и преступных связей фигурантов, отмечает со ссылкой на УФСБ по Ингушетии “Интерфакс”.
"Кавказский узел" также писал, что в начале июля силовики задержали в Ингушетии баталхаджинца Магомета Муцольгова, который обвиняется в похищении владельца квартиры в Москве, вымогательстве и убийстве. В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.
Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".
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