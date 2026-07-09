Участник террористического сообщества задержан в Ингушетии за подкуп силовика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ингушетии, которого следствие считает участником запрещенного в России террористического сообщества, задержан по делу о взятке сотруднику полиции за оформление паспорта.

Подозреваемому 54 года, новое уголовное дело против него возбуждено по статье о даче взятки за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК России, предусматривает до восьми лет заключения). Мужчина уже находится в СИЗО - ранее он был задержан силовиками и арестован судом по делу о пособничестве в организации террористической деятельности (часть 1 статьи 205.4 УК России предусматривает от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы).

Согласно версии следствия, в феврале 2026 года подозреваемый через посредника передал 150 тысяч рублей инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД по Назрановскому району. Взятка предназначалась за оформление и выдачу паспорта гражданина России на имя жителя республики, который при подаче заявления и получении документа заведомо не присутствовал.

Посреднику предъявлено отдельное обвинение в посредничестве при передаче взятки (часть 2 статьи 291.1 УК РФ), сообщил сегодня Следком Ингушетии в своем Telegram-канале.

Название организации, членом которой считают подозреваемого, в официальных сообщениях не раскрывается, при этом указано, что речь идет о “действующем на территории региона террористическом сообществе”. Следователи устанавливают другие факты противоправной деятельности и преступных связей фигурантов, отмечает со ссылкой на УФСБ по Ингушетии “Интерфакс”.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июля силовики задержали в Ингушетии баталхаджинца Магомета Муцольгова, который обвиняется в похищении владельца квартиры в Москве, вымогательстве и убийстве. В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".