Житель Ингушетии арестован по делу о финансировании терроризма

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Силовики задержали в Сунженском районе Ингушетии мужчину, подозреваемого в переводе денег на нужды боевиков. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Подозреваемому 27 лет. Основанием для дела по статье о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) стали материалы ингушского управления ФСБ.

Как утверждает следствие, в марте 2024 года подозреваемый перечислил деньги человеку, который собирал средства для нужд запрещенной в России террористической организации. Мужчина преследовал цель оказать боевикам финансовую поддержку, заявил Следком Ингушетии в своем Telegram-канале.

Название террористической организации, род занятий подозреваемого и сумму перечисленных им средств в ведомстве не уточнили.

Суд по ходатайству следствия поместил задержанного под стражу до 30 августа 2026 года. “В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение”, - отмечается в сообщении СК.

Статья, вмененная жителю Сунженского района, предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Комментариями подозреваемого или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана Билала Гасанова к девяти годам заключения за финансирование запрещенной в России террористической организации.