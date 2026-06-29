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20:50, 29 июня 2026

Житель Каспийска осужден по делу о финансировании боевиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана Билала Гасанова к девяти годам заключения за финансирование запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. 

Гасанову вменяли статью о содействии террористической деятельности путем финансирования (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, 15 февраля 2025 года Гасанов вступил в переписку с неизвестным, находившимся в Турции. Тот сообщил, что собирает средства для участников вооруженных формирований и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, и передал Гасанову реквизиты банковских карт. 

Находясь в Каспийске, Гасанов сделал несколько переводов на счет, перечислив в общей сложности 332 тысячи 612 рублей, сообщает со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Гасанов приговорен к девяти годам колонии строгого режима, первые три года он должен провести в тюрьме. Дело поступило в Южный окружной военный суд 28 января, разбирательство завершилось за восемь заседаний, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. 

Билал Гасанов - уроженец Каспийска, ему 26 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Гасанова с пометкой о причастности к терроризму были внесены в него 27 октября 2025 года. 

В сообщении пресс-службы суда не уточняется, признал ли Гасанов вину. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями от осужденного и его адвоката относительно планов обжаловать приговор.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля Южный окружной военный суд приговорил уроженца Карачаево-Черкесии Дмитрия Сыромятова к 18 годам строгого режима за участие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В мае житель Дагестана Халид Асадулаев был приговорен к восьми годам и шести месяцам заключения за перевод криптовалюты на счет этой организации. 

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* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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