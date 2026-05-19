Кавказский узел

03:56, 19 мая 2026

Житель Дагестана получил срок за перевод криптовалюты боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному лишению свободы жителя Дагестана Халида Асадулаева, признав его виновным в финансировании терроризма.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана Халиду Асадулаеву, обвиненному в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения и приговору, Асадулаев, находясь в Махачкале, захотел оказать помощь международной террористической организации “Хайят Тахрир аш-Шам”*. 25 сентября 2021 года он сделал денежный перевод в криптовалюте на счет организации, сообщил 18 мая Южный окружной военный суд в своем Telegram-канале. 

Суд приговорил Халида Асадулаева к восьми годам и шести месяцам заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальной части срока – в колонии строгого режима. Комментариями осужденного или его адвоката относительно версии обвинения и планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Халид Асадулаев родился в сентябре 2002 года в селении Кардоновка Кизлярского района Дагестана, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были добавлены в список в июле 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля Южный окружной военный суд приговорил уроженца Карачаево-Черкесии Дмитрия Сыромятова к 18 годам строгого режима за участие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

