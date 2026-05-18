×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:59, 18 мая 2026

Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье

Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Берег моря в Сочи ежедневно обследуют десятки специалистов, но загрязнений нефтепродуктами не обнаружено, рапортовали власти.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи рассказали 17 мая, что не видели в воде и на пляжах пятен нефтепродуктов, о которых стало известно неделей ранее. Однако экологи отметили, что пленка нефтепродуктов на воде может быть столь тонкой, что ее не видно.

10 мая было опубликовано видео, автор которого утверждал, что 8 мая нашел пятна нефтепродуктов на камнях на протяжении примерно 200 метров на одном из пляжей рядом с селом Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи. Эколог Игорь Шкрадюк предположил, что это последствия загрязнения акватории Черного моря нефтью.

По данным администрации Сочи, в ходе мониторинга береговой полосы и морской акватории загрязнений не выявлено, сообщает сегодня Sochi1.ru.

В городе продолжается ежедневный мониторинг экологического состояния пляжей, пояснила администрация в своем телеграм-канале.

"Ситуацию ежедневно контролируют 30 специалистов. Берег осматривают сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон. За акваторией следят патрульные суда ГИМС МЧС", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографиями пляжа «Каткова щель» в Лазаревском районе, датированными 17 мая 2026 года.

По состоянию на 10.57 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

Напомним, в Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Участки побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пассажирские поезда. Фото Елены Синеок, Юга.ру
09:56, 18 мая 2026
Остановка движения по Крымскому мосту привела к задержке поездов на Кубани
Пятно нефтепродукта на пляже в Чемитоквадже. Кадр видео "Агентства" (издание включено в реестр иностранных агентов) https://t.me/agentstvonews/15274
04:00, 18 мая 2026
Экологи рассказали об особенностях распространения нефтепродуктов у побережья Сочи
Учительница в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:01, 18 мая 2026
Кассационный суд отказался отменить приговор педагогу из Сочи по делу демонстрации свастики
Выброс на пляже "Приморский". Скриншот фото из Telegram-канала "Мой Туапсе" от 17.05.26, https://t.me/my_tuapse/35344
21:25, 17 мая 2026
Конкурс на проведение проб морской воды в Туапсе объявлен на фоне нефтяных пятен в море
Пляж в Анапе после засыпки. Скриншот фото "Добровольцы ССЛ" от 17.05.26, https://t.me/setisitolopata/2957.
18:01, 17 мая 2026
Активистов обеспокоило качество песка на пляжах Анапы
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше