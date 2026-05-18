Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье

Берег моря в Сочи ежедневно обследуют десятки специалистов, но загрязнений нефтепродуктами не обнаружено, рапортовали власти.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи рассказали 17 мая, что не видели в воде и на пляжах пятен нефтепродуктов, о которых стало известно неделей ранее. Однако экологи отметили, что пленка нефтепродуктов на воде может быть столь тонкой, что ее не видно.

10 мая было опубликовано видео, автор которого утверждал, что 8 мая нашел пятна нефтепродуктов на камнях на протяжении примерно 200 метров на одном из пляжей рядом с селом Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи. Эколог Игорь Шкрадюк предположил, что это последствия загрязнения акватории Черного моря нефтью.

По данным администрации Сочи, в ходе мониторинга береговой полосы и морской акватории загрязнений не выявлено, сообщает сегодня Sochi1.ru.

В городе продолжается ежедневный мониторинг экологического состояния пляжей, пояснила администрация в своем телеграм-канале.

"Ситуацию ежедневно контролируют 30 специалистов. Берег осматривают сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон. За акваторией следят патрульные суда ГИМС МЧС", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографиями пляжа «Каткова щель» в Лазаревском районе, датированными 17 мая 2026 года.

Напомним, в Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Участки побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".