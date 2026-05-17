Три бойца из Адыгеи убиты в зоне СВО

Анатолий Тасенко, Николай Перепечаев, Рафик Садыков убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 139 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 17 декабря 2025 года власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 136 бойцов из Адыгеи.

Анатолий Тасенко, уроженец хутора Чикалов убит в военной операции 8 мая Анатолию был 21 год, сообщила сегодня администрация Дукмасовского сельского поселения, информируя о месте и времени прощания с бойцом.

Ранее сельская администрации сообщала, что в зоне боевых действий убиты Николай Перепечаев, Рафик Садыков.

В июне 2025 года администрация Дукмасовского сельского поселения информировала, что в зоне СВО убит Сергей Бабаскин.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО как минимум 139 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.