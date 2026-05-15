Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В российский реестр иноагентов внесен информационно-аналитический центр “Башня”*, публикующий новости и авторские программы о событиях в мире и на Кавказе.

Министерство юстиции России обновило сегодня реестр иностранных агентов, включив в него медиа-проект, посвященный Кавказу.

Информационно-аналитический центр “Башня”*, по информации ведомства, “распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике”. Также проект уличили в призывах “к нарушению территориальной целостности” РФ и в выступлениях против действий российских военных на территории Украины.

“Авторами информационно-аналитического центра являются лица, включенные в реестр иностранных агентов, руководство ресурсом осуществляется за пределами Российской Федерации”, – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

“Башня”* позиционируется как “информационно-аналитический центр, освещающий новости через призму кавказской перспективы”. На Telegram-канал проекта по состоянию на 20.45 мск сегодня подписаны более 9,2 тысяч пользователей. На канале публикуются новости о событиях в мире, на Ближнем Востоке, в РФ и на Кавказе, а также видеовыпуски авторских программ.

В течение сегодняшнего дня “Башня”*, в частности, информировала, что украинские беспилотники “вновь долетели до Северного Кавказа”, что силовики провели в Северной Осетии и Ингушетии рейды по изъятию оружия и боеприпасов, а также о том, что большинство пострадавших от разрушительного наводнения в Дагестане остаются без выплат и компенсаций.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.