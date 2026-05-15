×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:48, 15 мая 2026

Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В российский реестр иноагентов внесен информационно-аналитический центр “Башня”*, публикующий новости и авторские программы о событиях в мире и на Кавказе. 

Министерство юстиции России обновило сегодня реестр иностранных агентов, включив в него медиа-проект, посвященный Кавказу. 

Информационно-аналитический центр “Башня”*, по информации ведомства, “распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике”. Также проект уличили в призывах “к нарушению территориальной целостности” РФ и в выступлениях против действий российских военных на территории Украины. 

“Авторами информационно-аналитического центра являются лица, включенные в реестр иностранных агентов, руководство ресурсом осуществляется за пределами Российской Федерации”, – отмечается в сообщении на сайте Минюста. 

“Башня”* позиционируется как “информационно-аналитический центр, освещающий новости через призму кавказской перспективы”. На Telegram-канал проекта по состоянию на 20.45 мск сегодня подписаны более 9,2 тысяч пользователей. На канале публикуются новости о событиях в мире, на Ближнем Востоке, в РФ и на Кавказе, а также видеовыпуски авторских программ. 

В течение сегодняшнего дня “Башня”*, в частности, информировала, что украинские беспилотники “вновь долетели до Северного Кавказа”, что силовики провели в Северной Осетии и Ингушетии рейды по изъятию оружия и боеприпасов, а также о том, что большинство пострадавших от разрушительного наводнения в Дагестане остаются без выплат и компенсаций.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:47, 21 апреля 2026
Правозащитники помогли обеспечить перелет Муртазова в Армению
Судейский молоток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:08, 2 апреля 2026
Лишение свободы за комментарии и посты вошло в рутину судов на юге России
Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
01:48, 26 марта 2026
Близкие Никиты Журавеля выразили опасения за его жизнь
Айшат Баймурадова в Ереване. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 3 марта 2026
Убийцы Айшат Баймурадовой угрожали ее знакомому уроженцу Дагестана
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
06:04, 12 февраля 2026
Правозащитники заявили об укрывательстве предполагаемых убийц Баймурадовой властями России
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
18:06, 15 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
«В Буйнакске немного нервно». Что известно о новом романе Алисы Ганиевой?
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
19:59, 12 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
8
Коля Степанян — «Где». Книга об Армении, которой нет.
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 мая 2026, 16:23
Верующие после обострения ситуации в Иране пополнили список политзаключенных в Азербайджане

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше