Кочарян Роберт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политик, государственный деятель Армении, экс-президент Республики Армения (1998-2008) и Нагорного Карабаха (1994-1997). Лидер оппозиционного избирательного блока «Армения» и кандидат в премьер-министры от этого альянса на парламентских выборах 2026 года.

Выборы-2026

В преддверии парламентских выборов 2026 года в Армении Роберт Кочарян фактически выступает одним из ключевых участников кампании в статусе лидера оппозиционного блока «Армения». Он возглавил избирательный список объединения, а также заявлен как его кандидат в премьер-министры, что делает его центральной фигурой политического противостояния на выборах. Блок под его руководством уже представил список кандидатов в ЦИК и официально включился в избирательную гонку, рассчитывая на прохождение в парламент и формирование альтернативной политической силы действующей власти.

Биография

Родился 31 августа 1954 года в Степанакерте Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР.

Закончив среднюю школу, Кочарян начал свою трудовую деятельность в 1971 году на Степанакертском электротехническом заводе в качестве слесаря-сборщика .

В 1972-1974 годах служил в Советской армии. В 1982 году с отличием окончил электротехнический факультет Ереванского политехнического института. После института работал инженером-механиком на Степанакертском электротехническом заводе.

Женат, имеет троих детей. Жена - Белла Левоновна Кочарян в 1978 году окончила санитарно-гигиенический факультет Ереванского медицинского института. Работала в областной санэпидстанции (СЭС), в качестве врача-бактериолога, затем как врач-эпидемиолог. Занимала должность заместителя главного врача областной СЭС. В 1991-1993 годах заведовала отделом эпидемиологии СЭС. В период президентства Роберта Кочаряна она стала заниматься активной общественной деятельностью.

В 2009 года Р.Кочарян вошел в состав совета директоров российской финансово-промышленной группы "Система" .

Политическая карьера

С 1980 года занимал различные должности в комсомольских и партийных органах Нагорного Карабаха.

С февраля 1988 года стал одним из политических лидеров карабахского движения. Был членом комитета "Крунк", после роспуска которого создал и возглавил организацию "Миацум" .

В 1989 и 1990 годах избирался депутатом Верховного совета Армении, членом президиума Верховного совета. В 1991 году был избран депутатом Верховного совета Нагорного Карабаха первого созыва.

Карабахская война

В августе 1992 году, в разгар Карабахской войны, Р.Кочаряну были доверены посты председателя Государственного комитета обороны Нагорного Карабаха и премьер-министра НК с наделением его чрезвычайными полномочиями. Благодаря его усилиям был реализован план восстановления экономики НК, а также обеспечение постоянного сообщения с Арменией, формирование системы социальной защиты народа.

Президент Нагорного Карабаха

24 декабря 1994 года решением Верховного совета НК, а в ноябре 1996 года в результате всенародных выборов Роберт Кочарян был избран президентом Нагорно-Карабахской Республики .

В ноябре 1996 года на всенародных выборах Р.Кочарян был вновь переизбран президентом Нагорного Карабаха. За него проголосовало 80,9% избирателей.

Премьер-министр Армении

20 марта 1997 года Р. Кочарян был назначен премьер-министром Республики Армения. На этой должности он занимался вопросами активизации социально-экономической политики правительства.

3 февраля 1998 года Левон Тер-Петросян подал в отставку с поста президента страны, которая была принята парламентом. Причиной отставки стал раскол в правящей элите Армении, когда премьер-министр Р.Кочарян, министр обороны В.Саркисян, министр внутренних дел и национальной безопасности С.Саргсян не поддержали предложенный Л.Тер-Петросяном план по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. С этого времени Р.Кочарян временно исполнял обязанности президента Армении.

Президент Республики Армения

30 марта 1998 года на выборах главы республики Роберт Кочарян был избран президентом Республики Армения, получив 59,5% голосов избирателей и одержав победу над своим главным соперником - Кареном Демирчяном.

27 октября 1999 года вооруженные люди в масках во главе с Наири Унаняном ворвались в здание Национального собрания, расстреляли 8 человек, в том числе убив премьер-министра Вазгена Саргсяна и спикера парламента Карена Демирчяна. Некомпетентное расследование разочаровало многих армян и породило обвинения в адрес Кочаряна и тогдашнего министра внутренних дел С.Саргсяна в сговоре с убийцами .

В марте 2003 года Р.Кочарян победил на президентских выборах, опередив во втором туре лидера Народной партии Армении Степана Демирчяна - сына убитого в 1999 году Карена Демирчяна. По официальным данным, Кочарян получил более 67% голосов, тогда как в первом набрал чуть больше 50%. Вероятные махинации и подтасовка выборов привели к многотысячным демонстрациям в Ереване .

На президентских выборах в апреле 2008 года Р.Кочарян поддержал кандидатуру премьер-министра республики Сержа Саргсяна, в результате одержавшего победу . Выборы, оспоренные оппозицией, привели к массовым выступлениям и человеческим жертвам.

1 марта 2008 года президент подписал указ о введении в Ереване чрезвычайного положения сроком на 20 дней в связи с непрекращающимися митингами оппозиции и массовыми беспорядками, в ходе которых правоохранительные органы применили силовые методы .

Вопрос Нагорного Карабаха

В феврале 2005 года Р.Кочарян заявил, что в обозримом будущем Нагорный Карабах может получить независимость, а в долгосрочной перспективе - стать частью Армерии.

20 марта 2008 года Кочарян заявил, что Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан выйдет из формата Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта.

31 марта 2008 года Р.Кочарян высказал мнение, что у Армении есть два варианта - либо признать независимость Карабаха, либо заменить признание заключением договора между Арменией и Карабахом о коллективной обороне.

Критика политики президента

В апреле 2004 года многие армяне выступили с требованием смены режима, обвиняя администрацию президента Кочаряна в коррумпированности и некомпетентности, особенно при расследовании инцидента 27 октября 1999 года.

В июне 2004 года общественная организация "В защиту освобожденных территорий", включающая как участников военных действий в Нагорном Карабахе, так и представителей интеллигенции, выразила недовольство позицией нынешнего руководства Армении в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта. Секретарь этой организации Армен Агаян заявил, что нынешнее руководство во главе с президентом Робертом Кочаряном пытается затянуть процесс и избежать ответственности.

В декабре 2004 года в Ереване прошел съезд Армянского национального движения. Съезд принял резолюцию, осуждающую действия нынешних властей Армении во внутренней и внешней политике, в первую очередь, в карабахском вопросе.

Председатель правления АОД Арарат Зурабян отметил, что Роберт Кочарян, подписавший Стамбульскую хартию, де-факто признал территориальную целостность Азербайджана. Кроме того, благодаря его усилиям, из переговорного процесса был фактически вытеснен Нагорный Карабах, в результате чего эта проблема трансформировалась в территориальный спор между Арменией и Азербайджаном.

Судебное преследование

В июле 2018 года Роберт Кочарян был допрошен, обвинен и арестован по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа апелляционный суд Армении освободил его из-под стражи на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государства. Следователи взяли с него подписку о невыезде.

11 сентября глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян объявил на пресс-конференции о новом уголовном деле в отношении Роберта Кочаряна по статье "отмывание денег и махинации". По словам Ванецяна, один из эпизодов дела касается приобретения семьей Роберта Кочаряна гостиницы "Конгресс" в Ереване за 6 миллионов долларов.

В феврале 2019 года Специальная следственная служба Армении предъявила новое обвинение Роберту Кочаряну. Теперь он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Еще в ноябре 2018 года предприниматель Сильва Амбарцумян заявила, что в период своего президентства Роберт Кочарян получил от нее крупную взятку при продаже горнодобывающей компании арабскому инвестору.

При этом Кочарян еще в ноябре 2018 года подавал иск к Сильве Амбарцумян, в котором требовал опровергнуть заявления о его причастности к получению взятки.

