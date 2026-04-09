Кавказский узел

19:36, 9 апреля 2026

Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД России объявило в розыск Карину Иминову и Саида-Хамзата Байсарова, которые подозреваются в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой. Иминова разыскивается еще и как пропавшая без вести.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта Айшат Баймурадова, убитая в октябре 2025 года, была похоронена в Ереване. Организацию похорон взяли на себя следственные органы, попрощаться с Айшат пришло около 30 человек. Похороны посетили в основном приезжие из России, но было и несколько местных жителей. После похорон Айшат остались неясными и причины ее убийства, и мотивы родственников, не принявших участия в похоронах, указали пользователи Facebook*.

Партнер Баймурадовой, живущий в Ереване, добивался права похоронить ее, но по законам Армении распоряжаться телом умершего может только ближайший родственник. При этом представители МВД настаивали на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. Армянские силовики дважды обращались в Россию с просьбой уведомить родственников Баймурадовой, но никто не откликнулся, чтобы забрать ее останки.

На сайте МВД появились карточки на Карину Иминову и Саида-Хамзата Байсарова, подозреваемых по делу об убийстве чеченки Айшат Баймурадовой, сообщила сегодня правозащитная организация "Кризисная группа СК SOS"*.

Оба разыскиваются по уголовной статье, а Иминова - еще и как пропавшая без вести. По мнению правозащитников, это может говорить о том, что друзья или родственники тоже ищут Иминову и обратились в органы с соответствующим запросом. У Иминовой в карточках указаны две национальности, но национальность Байсарова по какой-то причине указывать не стали.

Армения сообщила об объявлении в розыск двух подозреваемых еще в ноябре 2025 года, а в декабре отправила официальное уведомление в Интерпол и запрос на сотрудничество в Россию. Однако на февраль 2026 года ответ от России так и не был получен.

Неизвестно, когда российская сторона объявила Иминову и Байсарова в розыск и по какой конкретно статье их разыскивают, уточнили правозащитники.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
