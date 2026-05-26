Полицейские избежали наказания за фальсификацию дела Юлдуз Курашовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Хасавюрте признал троих сотрудников МВД виновными в фальсификации уголовного дела против местной жительницы Юлдуз Курашовой, но освободил их от наказания за истечением сроков давности. За пытки Курашовой двоим силовикам назначены условные сроки.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2024 года стало известно, что Верховный суд Дагестана отменил приговор трем полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой и вернул дело в прокуратуру. Дело поступило в Хасавюртовский горсуд на третье рассмотрение: 25 мая прокурор попросил приговорить Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к трем годам лишения свободы, а Майю Ахмедову - к 10 месяцам условно, но в связи с истечением сроков давности их уголовное преследование подлежит прекращению.

В октябре 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд счел причастной к фальсификации оперуполномоченную Майю Ахмедову, она получила год лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения суд 27 апреля приговорил Алиева и Сайпулаева к условным срокам, а Ахмедову оправдал. Курашова тогда сообщила, что намерена обжаловать приговор.

Хасавюртовский городской суд вынес сегодня приговор по делу полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева, а также оперумолномоченной Майи Ахмедовой, признав их виновными в пытках и фальсификации уголовного дела в отношении Юлдуз Курашовой, сообщила "Кавказскому узлу" представитель Команды против пыток*.

"Алиева и Сайпулаева признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК). Алиеву назначили три года и шесть месяцев условно по статье о превышении должностных полномочий, а Сайпулаеву - три года условно. Им запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года", - рассказала она.



Всех троих, включая Майю Ахмедову, суд признал виновными в фальсификации доказательств (часть 4 статьи 303 УК) и назначил каждому штраф в 150 тысяч рублей. При этом всех осужденных освободили от наказания по статье о фальсификации из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

Юлдуз Курашова дала приговору свою оценку. "Что касается приговора в отношении Шамиля и Рамазана, я согласна с решением суда. Относительно Майи, - я согласна в том случае, если она будет уволена со службы в органах МВД", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Защита еще не решила, будет ли обжаловать приговор. "Пока текста приговора нет на руках", - добавила представитель КПП*.

26 марта 2020 года силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову, когда она ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о наркотиках. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. Дело в отношении силовиков было возбуждено после того, как Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение к самооговору в сбыте наркотиков. В декабре 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

История Курашовой - необычный случай, когда женщина борется за свои права, сказала ранее президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Это очень редкий случай. Большинство понимает, что просто бесполезно бороться. И отступают назад. Фабрикаций очень много. И очень часто ни адвокаты, ни доказательства не работают. Но это не значит, что не надо бороться. Ее борьба - это в первую очередь борьба за честь. В регионе для женщин это особенно важно. Иначе ее всю жизнь будут попрекать и косо смотреть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.