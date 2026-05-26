Кавказский узел

09:22, 26 мая 2026

Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

Михаил Селиванов. Скриншот публикации администрации Урюпинска https://t.me/urupino/26935

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Селиванов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1791 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1790 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 38-летний рядовой-контрактник Михаил Селиванов, сообщила 25 мая в своем телеграм-канале администрация Урюпинска. Селиванов служил стрелком и был убит в населенном пункте Яблоновка. "У него осталась мать", - отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1791 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 5 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит контрактник Александр Медведько.

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966 Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
