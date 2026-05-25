Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 544 дня подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента в Грузии в 544-й день непрерывных протестов потребовали отменить репрессивные законы и обеспечить лекарствами детей синдромом Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая, в 543-й день непрерывных протестов, в Тбилиси прошло шествие в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна под лозунгом: "Дайте детям лекарство".

Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживают требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители уже второй месяц проводят непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вечером в 544-й раз подряд вышли к зданию парламента на проспекте Руставели.

В акции, судя по снимкам, участвовали не менее 50 человек. Протестующие держали плакаты: “Нет незаконным законам в Грузии”, “С помощью молодежи мы спасем страну”, “Да здравствует свобода”, “26 мая – день большого марша” и “Концерт Канье Уэста не должно быть важнее детских жизней”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил отказом на просьбу Патриархии помиловать узников совести. После нескольких обращений и публичных заявлений духовенства с призывом освободить арестованных демонстрантов глава правительства заявил, что “двери тюрьмы не откроются без раскаяния”, передает Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".