Кавказский узел

09:58, 25 мая 2026

Ограничения для туристов введены на курорте "Эльбрус"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Две горнолыжные трассы на курорте в Кабардино-Балкарии сегодня закрыты для туристов.

Как писал "Кавказский узел", 15 и 16 мая канатные дороги на курорте "Эльбрус" были остановлены для незапланированного технического обслуживания. 17 мая они возобновили работу.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

Горнолыжные трассы Гарабаши – Мир и Баштала – Чиран закрыты, объявила в 09.25 мск в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса", не указав причин этого решения.

Ранее администрация сообщила, что эти трассы, а также все пять канатных дорог открыты с 09.00 мск.

По состоянию на 09.50 мск, под публикациями в телеграм-канале курорта нет комментариев, и возможность оставлять комментарии отключена.

Напомним, в сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

