18:20, 23 мая 2026

Село в Урванском районе Кабардино-Балкарии подтоплено после дождей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селении Псыгансу подтоплена одна из улиц, вода идет на спад, сообщил глава республики. В соцсетях сообщается о значительном уроне имуществу сельчан.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая после обильных осадков река Хеу вышла из берегов и размыла временную объездную дорогу, оборудованную на время капитального ремонта моста на автодороге в селе Герпегеж Черекского района. В результате жители сотни домов остались без транспортного сообщения. К 17 мая была организована временная переправа через реку. Подтопления дворовых территорий и автодорог зафиксированы  23 мая в Аушигере, Нартане и Озреке.

 В селении Псыгансу из-за продолжающихся обильных осадков произошло подтопление улицы Центральная. На месте находятся глава администрации района Хазрит Тлежуков, оперативные группы ГУ МЧС России по КБР и муниципалитета. "Пострадавших нет. В настоящее время уровень воды идет на спад", - сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков. К 18.18 мск это сообщение никто не прокомментировал.

На видео, приложенном к обобщению, поток воды течет по улице, которая полностью покрыта водой.

Об обстановке в селе Псыгансу сообщил и Telegram-канал "ЧП Нальчик." "Местные жители сообщают, что в селе Псыгансу произошло сильное наводнение. Вода затапливает дома, люди теряют имущество, урожай полностью унесло течением", - говорится в сообщении.

На коротком видео, приложенном к публикации, вода полностью покрывает садовый участок, в воде стоят деревья, телица, хозяйственные постройки.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью в административном центре Урванского района - Нарткале умеренный дождь. Умеренные осадки ожидаются и 24 мая. Прогнозируемая скорость ветра в эти дни не превышает 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. При этом в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

