Участники акции протеста в Ереване выступили в поддержку Теваняна

Сторонники задержанного силовиками лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата.

Около здания суда, где сегодня рассматривается вопрос о мере пресечения Андранику Теваняну, прошла акция протеста с участием членов правления партии «Мать Армения», сообщает News.am.

Участники акции держали плакаты в поддержку задержанного и заочно раскритиковали премьер-министра, обвинив его в предательстве национальных интересов. Они потребовали немедленного прекращения политических репрессий и освобождения Теваняна, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны около десятка участников пикета. Они скандируют: "Теванян!", а некоторые пикетчики держат в руках плакаты с портретом задержанного политика.

Противники Пашиняна обвиняют его в "предательстве" в связи со стремлением к урегулированию армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Так, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Пашинян заявил о готовности к урегулированию конфликта с Азербайджаном. Представители оппозиции в тот день требовали подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

Напомним, 20 мая во время предвыборной кампании премьер-министр Никол Пашинян заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы уголовного преследования Андраника Теваняна по статье о госизмене. На следующий день Следственный комитет сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну.

Теванян назвал обвинения "нелепыми", пояснив, что сложил депутатские полномочия в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире Андраника Теваняна.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах. Теванян 15 февраля заявил, что предвыборная программа "Процветающей Армении" их "полностью удовлетворила".

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня, к ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".