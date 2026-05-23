×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:17, 23 мая 2026

Участники акции протеста в Ереване выступили в поддержку Теваняна

Пикет сторонников Андраника Теваняна. 23 мая 2026 года. Кадр видео News.am https://news.am/ru/video/1037741

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники задержанного силовиками лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата.

Около здания суда, где сегодня рассматривается вопрос о мере пресечения Андранику Теваняну, прошла акция протеста с участием членов правления партии «Мать Армения», сообщает News.am.

Участники акции держали плакаты в поддержку задержанного и заочно раскритиковали премьер-министра, обвинив его в предательстве национальных интересов. Они потребовали немедленного прекращения политических репрессий и освобождения Теваняна, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны около десятка участников пикета. Они скандируют: "Теванян!", а некоторые пикетчики держат в руках плакаты с портретом задержанного политика.

Противники Пашиняна обвиняют его в "предательстве" в связи со стремлением к урегулированию армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Так, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Пашинян заявил о готовности к урегулированию конфликта с Азербайджаном. Представители оппозиции в тот день требовали подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

Напомним, 20 мая во время предвыборной кампании премьер-министр Никол Пашинян заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы уголовного преследования Андраника Теваняна по статье о госизмене. На следующий день Следственный комитет сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну.

Теванян назвал обвинения "нелепыми", пояснив, что сложил депутатские полномочия в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире Андраника Теваняна.

Парламент Армении. Иллюстрация создана Аналитики оценили шансы партий "второй лиги" попасть в Нацсобрание Армении

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах. Теванян 15 февраля заявил, что предвыборная программа "Процветающей Армении" их "полностью удовлетворила".

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня, к ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Парламент Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:18, 23 мая 2026
Аналитики оценили шансы партий "второй лиги" попасть в Нацсобрание Армении
Андраник Теванян. Кадр видео 7or TV https://www.youtube.com/watch?v=sKOdOCEVJiY
09:26, 23 мая 2026
Лидер партии "Мать Армения" задержан с одобрения Центризбиркома
Артур Осипян и Никол Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:58, 23 мая 2026
Артур Осипян объявил голодовку с требованием извинений от Пашиняна
Вода "Джермук". Фото "Кавказского Узла"
21:14, 22 мая 2026
Роспотребнадзор приостановил ввоз армянской минеральной воды "Джермук"
Флаг Армении на фоне здания парламента. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:18, 22 мая 2026
Вопросы будущего Армении стали центральными в предвыборной агитации
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.
22 мая 2026, 23:21
ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше