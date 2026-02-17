Аналитики оценили расстановку сил накануне парламентских выборов в Армении

ЦИК Армении начал прием заявлений для участия в парламентских выборах и утвердил график основных мероприятий. Ключевыми конкурентами на выборах, по мнению аналитиков, станут партии Никола Пашиняна, Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о дате очередных выборов в Национальное собрание, они состоятся 7 июня. Еще до того как была назначена точная дата, об участии в выборах заявили партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна и оппозиционный парламентский блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна. Также о намерении участвовать в предстоящих выборах в разное время заявляли АРФ "Дашнакцутюн", "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна, "Крылья единства" с экс-омбудсменом Армении Арманом Татояном, "Новая сила" с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, "Просвещенная Армения" с руководителем Эдмоном Марукяном и политическое движение "По-нашему" бизнесмена Самвела Карапетяна. Партии заявили о необходимости защищать интересы страны и проблемах, с которыми столкнулись ее граждане.

ЦИК Армении начал прием заявлений для участия в парламентских выборах и утвердил график основных мероприятий. «По утвержденному графику по подготовке и проведению очередных выборов в Национальное собрание Армении, назначенных на 7 июня 2026 года, основные мероприятия стартовали 9 февраля», - говорится в его заявлении.

С 9 февраля по 23 апреля партии или партийные блоки могут подать электронные заявления в ЦИК для получения учетной записи. С 13 апреля до 18.00 по месстному времени 23 апреля партии и избирательные блоки представляют в ЦИК документы для регистрации, регистрация избирательных списков партий или партийных блоков будет осуществляется с 23 апреля по 3 мая, до 18.00 часов.

Далее, к 3 мая пройдет жеребьевка по присвоению порядкового номера участникам выборов. Период предвыборной агитации - с 8 мая по 5 июня. Кандидаты в депутаты, включенные в избирательные списки, до 13 мая должны представить в Центризбирком декларацию об имуществе и доходах.

Для осуществления освещения выборов и голосования заявление об аккредитации и список представителей СМИ необходимо предоставить ЦИК с 7 февраля по 28 мая, а заявления об аккредитации наблюдателей необходимо предоставить с 7 февраля по 3 мая.

В Комиссии по телевидению и радио Армении сообщили, что цены за минуту платного эфирного времени в предвыборный период утверждены 12 февраля. Минута эфира на Общественном телевидении Армении стоит 45 000 драмов (119 долларов), на Первом новостном канале - 18 000 драмов (47,6 доллара), минута эфира на Общественном радио - 1 800 драмов (4,76 доллара).

О намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах в Армении объявили партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армана Татояна, партия «Док» Вардана Гукасяна, «Отечество» бывшего директора СНБ Артура Ванецяна, «Новая сила» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, Меритократическая партия Армении Гургена Симоняна, «Реформисты Армении» Ваана Бабаяна, «Народное объединение» Сурен Петросян, партия «Армянский национальный конгресс», список которой возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.

12 февраля движение «По-нашему» объявило о создание политической силы «Сильная Армения», лидером которой на съезде единогласно избран бизнесмен и меценат Самвел Карапетян. Также партия заявила о намерении участвовать в парламентских выборах.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор.

15 февраля партия «Айкакан кве» ("Армянский голос") провела съезд, где было принято официальное решение об участии в выборах с целью «взять политическую ответственность за безопасное, свободное и справедливое будущее Армении».

Партия «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна и партия «Мать Армения» примут участие в парламентских выборах вместе. Руководитель партии «Мать Армения» Андраник Теванян на съезде в Ереване 15 февраля заявил, что предвыборная программа «Процветающей Армении» их «полностью удовлетворила», и заявил о необходимости «участия оппозиционных сил на выборах единым фронтом», добавив, что «необходима смена власти, а парламентские выборы должны стать окончанием «страницы поражения и позора».

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» примет участие в выборах в составе оппозиционного блока «Айастан (Армения)» основанного вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Наша цель - иметь сильный альянс, который объединенными силами будет иметь решающий результат

По словам представителя АРФД Ишхана Сагателяна, «на выборах примет участие более влиятельный и амбициозный альянс на основе нынешнего». «Мы не стремимся иметь в парламенте 8-10 депутатских мест. Наша цель - иметь сильный альянс, который объединенными силами будет иметь решающий результат. На прошлых выборах блок «Айастан» получил порядка 280 000 голосов. Остальные более 20 партий не преодолели избирательный порог. Но мы не предлагаем им не участвовать в выборах, а призываем оппозиционные силы отложить в сторону амбиции и направить силы и возможности на создание партийных блоков, которые будут более значимыми для противостояния действующим властям», - сказал Сагателян.

В начале февраля общественная инициатива «Elevate» провела опрос среди граждан Армении, для определения рейтинговой шкалы двух десятков лидеров политических и гражданских сил, оказавшихся в центре общественного внимания. «В опросе «Самый достойный доверия среди достойных доверия», длившемся с 31 января по 6 февраля, приняли участие 1399 человек. Голоса распределились следующим образом: Гурген Симонян -35%, Вардан Гукасян - 16%, Арам Саргсян - 9%, Никол Пашинян - 7%, Самвел Карапетян - 6%, Наири Саргсян - 4%, Арман Татоян - 3%, против всех - 3%; Эдмон Марукян, Левон Зурабян, Роберт Кочарян - по 2% каждый; Аветик Чалабян, Ерванд Тарвердян, Серж Саргсян, Ваган Бабаян, Вружан Аветисян, Тигран Хзмалян, Тигран Урихян, Артак Саргсян, Карен Саргсян, Арсен Саргсян - по 1% каждый, показатели Артура Ванецяна, Гагика Царукяна, Карена Араяна, Айка Манасьяна, Айка Марутяна, Андреаса Гукасяна, Нины Карапетянц - ниже одного процента. Далее будет проведен опрос касательно пяти лиц в списке, набравших наибольшее количество голосов. Также после утверждения заявок на участие во всеобщих выборах, которые состоятся 7 июня текущего года, планируем расширенный опрос среди кандидатов», - проинформировал представитель инициативы инициатива «Elevate».

Аналитики назвали главным конкурентов на выборах

Грядущие парламентские выборы корреспонденту "Кавказского узла" прокомментировали политический обозреватель Наира Айрумян и общественный деятель Нарек Малян.

«Предстоящие парламентские выборы в Армении уникальны с точки зрения той геополитической и региональной ситуации, которая сейчас активно развивается <...> {од предвыборной кампании и итоги выборов будут зависеть от внешнеполитических процессов в большей степени, чем когда-либо ранее», - считает Наира Айрумян.

«Если раньше внешнеполитическое влияние на выборах проявлялось в основном через российские проекты и в меньшей степени через западные, то теперь добавился фактор Азербайджана и Турции, который, как негласно, так и вполне открыто, влияет на ситуацию», - отметила она.

О себе заявили несколько ключевых сил, которые намерены реально бороться

По ее словам, «предвыборная гонка, можно сказать, уже началась, причем достаточно активно, поскольку о себе заявили несколько ключевых сил, которые намерены реально бороться». «Это правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, второй президент Армении Роберт Кочарян, а также партия российского бизнесмена Самвела Карапетяна, который в настоящее время находится под арестом в Армении. Если судить по видимым финансовым ресурсам и влиянию, именно эти три силы могут стать основными соперниками на выборах. Что касается Республиканской партии третьего президента Армении Сержа Саргсяна, то, судя по отсутствию заявлений о намерении участвовать в кампании, она, скорее всего, откажется от участия. Это также может стать новым фактором в армянской политической среде, поскольку Республиканская партия позиционирует себя как национально ориентированная сила, руководствуется идеями армянского идеолога и военачальника Гарегина Нжде и действующая в национальных интересах», - сказала эксперт.

По ее словам, «неучастие Республиканской партии Армении в выборах будет означать, что политическая борьба развернется между силами, не отличающимися выраженной национальной идеологией». «В частности, партия Никола Пашиняна говорит о регионализации, при этом постоянно говоря про суверенитет и территориальную целостность страны, но одновременно заявляя, что Армения должна стать «перекрестком», то есть выполнять роль связующего звена между государствами. Роберт Кочарян, в свою очередь, не скрывает, что выступает за более тесный союз с Россией. Самвел Карапетян, судя по всему, склоняется к модели позиционирования Армении как союзника и США, и России. Он ранее обозначал идею придания русскому и английскому языкам статуса государственных наряду с армянским. Кроме того, его сторонники не выступали против ряда инициатив, включая так называемую «дорогу Трампа», мирный договор, а также заявление от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху. В перспективе не исключается, что перечисленные силы могут сформировать взаимодополняющий формат взаимодействия, в рамках которого одна сторона будет занимать условно проамериканскую и протурецкую позицию, а другая - пророссийскую, действуя в логике американо-российского проекта в отношении Армении», - отметила политобозреватель.

Нарек Малян считает, что обществу необходимо разъяснить, "что парламентские выборы фактически равны прежним президентским". "По их результатам определится, кто будет управлять страной ближайшие пять лет, действующая система работает по принципу «победитель получает все», а проигравшим остается лишь формальная роль оппозиции», - заявил он.

Возможным фаворитом может стать политическая сила Самвела Карапетяна

«Для реальной смены власти оппозиции необходимо объединение вокруг одного фаворита. Возможным фаворитом может стать политическая сила Самвела Карапетяна, однако присутствует отсутствие единства среди оппозиционных игроков, что распыляет ограниченные ресурсы и снижает шансы на победу у конкурирующих оппозиционных кандидатов», - считает Малян.

Активист считает, что важна также уличная мобилизация, «без которой смена власти маловероятна вне зависимости от сценария - это выборы или импичмент».

Малян отметил, что «ряд политических сил уже сейчас в публичной риторике закладывают основу для объяснения возможного поражения, смещая акцент ответственности на избирателей - в заявлениях все чаще звучат формулы, что «решает народ», что после выборов может трансформироваться в тезис «вина общества». Также общественный деятель отметил активизацию в последние месяцы сторонников участия в выборах, которых связывает с провластными финансовыми кругами. Выборы ими подаются как единственный путь решения политического кризиса, а критические голоса подвергаются резкой оценке, «подобная активность носит во многом конъюнктурный характер и связана с интересом к ресурсам, циркулирующим в избирательный период».