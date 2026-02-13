×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
22:10, 13 февраля 2026

Алиев напомнил об условии мирного соглашения с Арменией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Баку подпишет мирный договор с Ереваном после того, как Армения откажется от территориальных претензий и зафиксирует это в Конституции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности. 

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2025 года МИД Азербайджана заявил, что Баку и Ереван смогут подписать мирный договор при условии устранения территориальных претензий из текста Конституции Армении. В феврале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужно изменить основной закон путем референдума. Новая Конституция, по его словам, должна закрепить идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Азербайджан подпишет с Арменией мирный договор сразу после внесения Ереваном изменений в Конституцию Армении. При этом президент считает, что Баку и Ереван уже достигли мира сразу после соглашения в Вашингтоне, а формальная сторона вопроса зависит от Армении, передает издание Minval.az.

По мнению Алиева, Ереван должен вычеркнуть из основного закона территориальные претензии к Азербайджану. Чем быстрее будет изменена Конституция Армении и из нее будут вычеркнуты территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписано мирное соглашение, добавил он.

Ранее, после подписания декларации о прекращении боевых действий в августе 2025 года, Ильхам Алиев отметил, что считает "это действительно концом конфликта, концом войны". "Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в Конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана", - сообщало издание Report.

"Как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение. Но сам факт парафирования этого документа Азербайджаном и Арменией в Белом доме в присутствии президента Трампа уже означает конец войны, длившейся с перерывами более тридцати лет. Это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока", - подчеркнул тогда президент.

"Кавказский узел" также писал, что визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Армению и Азербайджан продемонстрировал стремление Вашингтона усилить свое присутствие в регионе, ослабив влияние России, отметили бакинские аналитики. При этом США меняют стратегию в выстраивании отношений со странами региона, переходя от партнерства на ценностной основе к сотрудничеству, базирующемуся на прагматизме и экономических интересах.

Автор: "Кавказский узел"

