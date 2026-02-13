Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Аракелян из Волгограда убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 1680 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1679 бойцов из Волгоградской области.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Виталий Аракелян родился и вырос в Волгограде. После окончания школы поступил в экономико-технический колледж, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов. Другие подробности биографии и гибели военного депутат в своем сообщении не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1680 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Волгограда стало известно 23 ноября 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Кравцов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".