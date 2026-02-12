×

15:57, 12 февраля 2026

Правительство выделило 5,8 миллиарда на ликвидацию затонувших танкеров близ Анапы

Затонувший танкер возле Анапы. Фото: МЧС России/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава правительства России  выделил Росморречфлоту до 5,8 миллиарда рублей из резервного фонда на работы в местах, где затонули танкеры с мазутом.

Как писал "Кавказский узел", к июню 2025 года  из резервного фонда правительства выделено 9,9 миллиарда рублей на  подъем двух танкеров с мазутом, затонувших недалеко от побережья Краснодарского края. 

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

Правительство России выделит Росморречфлоту до 5,8 млрд рублей из резервного фонда на локализацию зон ЧС в местах затопления танкеров «Волгонефть» в целях их последующего удаления со дна Черного моря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РБК

Согласно документу, средства выделены на подготовку корпусов с демонтажем отдельных конструктивных частей затонувших фрагментов танкеров, а также проектирование, изготовление и установку трех коффердамов над затонувшими фрагментами. Росморречфлоту поручено проконтролировать расход средств и эффективность использования бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2027 года, говорится в публикации от  11 февраля.

Напомним, в  Керченском проливе ведутся работы по установке свай для коффердамов, при этом сами защитные объекты уже установлены над затонувшими частями танкеров с мазутом. Откачка начнется лишь после установки свай, отчитался Росморречфлот.

Как писал "Кавказский узел", экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани.  Представитель МЧС рапортовал, что установлены все три коффердама, а на побережье оборудованы 29,6 километра защитных валов для защиты пляжей. Однако защитные валы не выдержали зимних штормов, волонтеры в январе сообщали о выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов. Работы по откачке мазута из затонувших частей судов начнутся лишь после сезона штормов. Длительные работы по откачке мазута  могут привести к краху Анапы как курорта, заявили пользователи Telegram. 

Автор: "Кавказский узел"

