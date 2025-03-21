Минтранс назвал сроки подъема затонувших в Керченском проливе танкеров

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Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году, после полной откачки мазута под защитными куполами.

Как писал "Кавказский узел", 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239". К 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды. К 25 января специалисты откачали весь мазут из кормовой части танкера, а к 7 марта корма судна была извлечена на берег и разделена на части для вывоза на переплавку.

Затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утилизируют в четыре этапа, сообщил сегодня Минтранс России.

Проект удаления судов, потерпевших крушение в Керченском проливе, разработан при участии Минтранса России, подведомственных организаций, а также Российской академии наук и других образовательных и научных структур. Его приоритетом стала экологическая безопасность: в ходе работ должны быть исключены возможности утечки мазута, заявило ведомство.

На первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи защитных конструкций, коффердамов, на глубине до 20 метров.

Блоки для коффердамов изготовят на заводе, а затем перевезут к доку, где соберут в единую конструкцию, каждая весом 1,5 тонны. На дне купола зафиксируют при помощи свай. На третьем этапе операции под куполами будет проведена полная откачка мазута. Лишь после этого начнется четвертый этап, на котором фрагменты танкеров и коффердамы будут подняты из воды. "Полностью танкеры планируется удалить в 2026 году", - указано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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