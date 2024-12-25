Экологи назвали сроки восстановления Черного моря после разлива мазута

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Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Как писал "Кавказский узел", к 21 декабря зона загрязнения мазутом морского побережья на Кубани увеличилась до 54 километров. По данным краевого оперштаба, в очистке участвовали 8,5 тысячи человек. К вечеру того же дня были собраны 12 тысяч тонн загрязненного грунта.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Не менее 10 лет уйдет на восстановление курортов после разлива мазута в Черном море, заявил эколог Асхат Каюмов. По его мнению, к лету 2025 года "природный комплекс не успеет восстановиться", этот процесс растянется «лет на 10, а то и больше», сообщило 22 декабря издание Ura.ru.

По словам Каюмова, про курортный сезон в 2025 году на загрязненном побережье «можно забыть»: к этому времени можно убрать мазут с берега, но нефтепродукты все равно будет выносить на берег течением.

Рыбам, птицам, дельфинам, чтобы восстановить численность, нужны годы

«Сначала море должно очиститься от нефтепродуктов. Это потребует несколько месяцев после того, как перестанет поступать мазут из танкеров. По космоснимкам ребята отслеживают, как он вымывается из остатков танкеров и мигрирует. Быстрее всего восстановится численность беспозвоночных, они достаточно быстро размножаются. Но рыбам, птицам, дельфинам, чтобы восстановить численность, нужны годы», - рассказал изданию Асхат Каюмов.

Схожий прогноз озвучила 24 декабря изданию "Звезда" руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова. «На мой взгляд, до лета уже ничего не очистить. Работы займут как минимум три полноценных сезона. Это оптимистичный сценарий. Реально может уйти до пяти лет, а при негативном развитии событий - до 10 лет», - сказала она.

Экологическая катастрофа "поражает своими масштабами", подчеркнула Соколова. «Кроме мазута, там были бензин, дизель, остатки ветоши, пропитанной маслами. Эта смесь дает разную плотность. Пленку на поверхности собрали боновыми заграждениями и сорбентами. Тяжелые фракции опустились на дно. Там они представляют очень большую трудность для сбора. Они смешиваются с донными отложениями, фитопланктоном и водорослями. К сожалению, во время приливов этот мазут будет возвращаться», - цитирует Наталью Соколову издание.

Только до летнего периода не меньше 10 тысяч птиц могут пострадать

По ее словам, в сложившихся обстоятельствах страдает вся черноморская биосистема. «Порядка 2 000 птиц орнитологи смогли отмыть от мазута. Только в момент новой линьки они смогут поменять оперение, а после реабилитации часть птиц вернется в природу. Только до летнего периода не меньше 10 тысяч птиц могут пострадать», - рассказала она.

Эколог отметила, что нефтяная пленка на поверхности воды нарушила газообмен в Черном море, и в условиях дефицита кислорода гибнут и морские растения, пишет издание.

В свою очередь завкафедрой геоэкологии и природопользования КубГУ Сергей Болотин считает, что для самоочистки Черного моря после разлива мазута может потребоваться не более пяти лет.

«Я думаю, что не более пяти лет [потребуется морю для самоочистки от мазута]. Я просто помню, что в 2007 году был подобный выброс, но, может быть, где-то в севернее. На другой год в Анапе было полно отдыхающих, все купались, никто этого выброса не замечал. <…> Нефть будут удалять потом еще различные бактерии, поедающие ее. Ведь это органическое вещество. А работа бактерий зависит от многих факторов, в том числе, от температуры», — сказал он.

Болотин отметил, что для минимизации негативных последствий остается лишь убирать мазут с береговой линии, сообщила 24 декабря "Деловая газета. Юг".

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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