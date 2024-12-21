Более 700 птиц спасены в Анапе

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Волонтеры и ветеринары спасли на побережье близ Анапы 735 птиц, 676 из них уже направлены на реабилитацию в Ставропольский край. Оперштаб отчитался о 8,5 тысячах участников работ по очистке берега от мазута.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря стало известно, что 49 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц. Вечером 20 декабря в Витязево был зафиксирован новый выброс мазута на берег. К 21 декабря зона загрязнения увеличилась до 54 километров. При этом волонтерами были спасены 256 птиц. Сегодня полсотни добровольцев из Краснодара приехали в Анапу для помощи в очистке загрязненного мазутом побережья. Волонтерам, спасающим пострадавших от нефтепродуктов птиц, в Витязево выделено дополнительное помещение.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушения в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. К 20 декабря около 6000 спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило в тот день МЧС.

В Анапе ветеринары и волонтеры спасли 735 птиц, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "Это результат с начала работы и к вечеру 21 декабря. Работа организована в штабе по спасению пернатых. 676 спасенных птиц уже передали для дальнейшей реабилитации в центр животных «Пеликан» в Ставропольском крае. Также пернатых ждут в краснодарском «Сафари-парке». Птиц отмывают, дают необходимые препараты, кормят и отправляют на дальнейшее восстановление", - говорится в сообщении.

Эколог Георгий Каваносян рассказал о сложностях работы по спасению птиц - они не хотят даваться в руки людям. "В Анапе сачками ловят перепачканных птиц, чтобы отмыть их от мазута. У волонтеров выработалось две основных тактики: ловить птиц ночью, когда они ничего не видят – ослеплять фонариком и хватать, и ловить сачками прямо в воде. Птицы из последних сил продолжают сопротивляться и не даются волонтерам, чтобы они их спасли", - рассказал он в своем Telegram-канале. Также волонтеры выходят на лодках в поисках птиц, нуждающихся в помощи

Когда мазут или другие нефтепродукты попадают на оперение, оно теряет свои теплоизолирующие свойства, а птица — способность летать, пояснил биолог Сергей Симак.

"Зимой смерть от переохлаждения наступает быстрее всего, при сильном загрязнении достаточно получаса. Проникая через кожу, вещества нефти отравляют организм птицы, но гораздо важнее то, что происходит сильное отравление через желудочно-кишечный тракт, когда птица пытается очистить клювом перья. ", привела его слова "Московская газета".

Примерно сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили 20 декабря активисты. К этому дню два краснокнижных дельфина были найдены в Анапе погибшими в результате разлива мазута.

Георгий Каваносян отметил сегодня, что снабжение волонтеров и организация работ по очистке берега качественно улучшились. " Вижу новую технику, вижу, что волонтерам начали выдавать СИЗы, лопаты и все необходимое. Организация с каждым днем растет", - написал он в своем Telegram-канале.

Центр "Дельфа" провел сегодня сбор для волонтеров, которые работают в станице Благовещенской. По данным центра, волонтерам не хватает мешков с пластиковым вкладышем для сбора мазута и прорезиненных перчаток для волонтеров. Необходимые на закупку оборудования 30 тысяч рублей были собраны за несколько часов, следует из сообщения в Telegram-канале центра.

21 декабря с прибрежной полосы в Анапе и Темрюкском районе убрали 7,7 тыс. тонн загрязненного мазутом песка Всего с начала работы собрали уже 12 тыс. тонн. содержащего нефтепродукты грунта, сообщил сегодня вечером оперштаб Краснодарского края.

В числе тех, кто участвует в работах, власти назвали спасателей, сотрудников администраций городов и районов, казаков и на последнем месте волонтеров. "В общей сложности уже собрали мазут с 34 км побережья из 54, которые пострадали от загрязнения. В некоторых местах работы проводили несколько раз из-за повторных выбросов. В работах в субботу 21 декабря участвовали в общей сложности 8,5 тыс. человек и 371 ед. техники", - говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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