Второй краснокнижный дельфин найден мертвым в Анапе

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Два краснокнижных дельфина найдены в Анапе погибшими в результате разлива мазута. Мэрия отчиталась об участии сотрудников отелей в очистке побережья от нефтепродуктов.

Как писал "Кавказский узел", к 20 декабря число волонтеров и спасателей, участвующих в Краснодарском крае в устранении последствий разлива мазута, выросло до 6000. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило МЧС.

К 19 декабря более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. К работам были привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

На пляже Джемете в Анапе найден второй мертвый дельфин-азовка, полностью покрытый мазутом. Сотрудник Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» подтвердил, что пока найдены только два тела, но невозможно предсказать, сколько их будет найдено в будущем, сообщает сегодня 93.ru.

Несколько волонтеров центра «Дельфа» выехали из Сочи в Анапу. "В спецавтомобиле у нас есть диагностическое оборудование, медикаменты и средства для оказания первой помощи и транспортировки дельфина", - пояснил представитель организации.

18 декабря был зафиксирован случай гибели дельфина-азовки. Экологи обнаружили погибшее животное в Анапе. Волонтеры центра "Дельфа” обследовали тело и констатировали, что дельфин погиб в результате попадания в разлив мазута.

По данным экологов, в Черном море обитает три вида дельфинов: афалина, белобочка и азовка, все они включены в Красную книгу. Самая большая популяция у белобочек — 50-100 тысяч. Популяция азовки насчитывает 10 тысяч особей, афалины - 8-10 тысяч, пишет издание.

В Анапе продолжается активная расчистка пляжей, наиболее масштабные работы проходят сегодня с утра на Пионерском проспекте, в Витязево, на Благовещенской косе, сообщает в своем телеграм-канале администрация города. "Единый волонтерский штаб работает ежедневно по адресу: Витязево, ул. Черноморская, 120 б. Там можно получить всю необходимую информацию, взять инвентарь и средства защиты", - говорится в публикации.

В работах принимают участие сотрудники отелей и здравниц - в частности, около 100 сотрудников Всероссийского детского центра «Смена». "Мужчины направляются на чистку пляжа от нефтепродуктов в районе Витязево, разгрузку и загрузку гуманитарной помощи. Женская часть коллектива работает в Центре спасения птиц - проводит реабилитационные действия, мытье и кормление выживших животных. Автобусы с волонтерами отправляются из «Смены» ежедневно", - отчиталась мэрия Анапы.

Для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков, пожаловались 19 декабря волонтеры.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушения из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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