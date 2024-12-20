Капитаны танкеров арестованы после крушения в Керченском проливе

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Капитан нефтетанкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря в Керченском проливе танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушения из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Заключен под стражу капитан нефтетанкера «Волганефть-212», обвиняемый в нарушении правил эксплуатации судна, в результате которого погиб член экипажа (часть 2 статьи 263 УК РФ), сообщило вечером 19 декабря в своем телеграм-канале управление СКР по Крыму и Севастополю.

"Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на 2 месяца до 17.02.2025", - говорится в публикации.

Обвинения капитанам танкеров были предъявлены днем ранее, 18 декабря. "15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212», потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения", - сообщило ведомство.

Также запланировано извлечения обломков судов "для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута", отмечается в публикации.

Часть 1 статьи 263 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы, часть 2 – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимают участие в очистке побережья от мазута, к работам привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков, пожаловались волонтеры.

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