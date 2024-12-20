Волонтеры потребовали участия властей в ликвидации разлива мазута близ Анапы

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Для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов волонтерам не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

Как писал "Кавказский узел", активисты заявили, что чиновники занижают последствия от разлива мазута в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимают участие в очистке побережья от мазута, к работам привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Путин назвал случившееся экологической бедой.

15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, в результате произошел разлив нефтепродуктов. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео с пятнами мазута на берегу (Бер Илья Леонидович признан иностранным агентом). 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Активист из Анапы Максим Резников (Резник Максим Львович признан иностранным агентом) 19 декабря опубликовал на портале Change.org петицию, адресованную главе МЧС России Александру Куренкову.

«Требуем от местных и федеральных властей немедленного усиленного вмешательства в проблему устранения последствий экологической катастрофы в Керченском проливе. (...) мазут у нас на пляжах уже третий день. В Анапе, в Витязево и дальше продолжает распространяться по побережью (к вечеру 19 декабря пятна дошли до Утриша). Птицы и дельфины гибнут, а мазут неумолимо впитывается в песок, что может привести к необратимым последствиям. Времени очень мало, чтобы сохранить нашу природу. Много простых людей откликнулось и приехало помогать, рискуя своим здоровьем и не жалея времени (...) Тех сил спасателей, что привлечены сейчас, явно не хватает. Нам нужна техника и спецсредства на местах, Камазы и бульдозеры, чтобы скорее убирать прибывающий мазут, (...) специалисты из нефтехимической отрасли, которые разбираются в технологии ликвидации таких аварий. Мы требуем уделить этой проблеме особое внимание», говорится в тексте петиции. По состоянию на 4.30 мск сегодня петицию подписали 8 тысяч 381 человек.

Волонтер и председатель ТОСа №1 Анапы Елена Лейтан председатель ТОС №12 Сергей Гень взяли на себя организацию волонтерского движения и трое суток работают с лопатами на расчистке городских пляжей. Сергей Гень организовал волонтерский пункт питания прямо на пляже, волонтерам бесплатно предлагают еду и горячий чай, планируется также организовать подвоз молока. Елена Лейтан рассказала корреспонденту “Кавказского узла”, что ей удалось договориться с аптеками о бесплатной выдаче волонтерам лекарств, которые абсорбируют и выводят из организма отравляющие вещества.

“Мы, волонтеры, простые люди, бросаем все и приходим к 8 утра на пляж, уходим в 18 часов. Предприниматели бесплатно раздают лопаты и мешки, люди за свой счет размещают у себя в квартирах волонтеров, которые приезжают к нам на помощь из разных городов России, но нам нужны специалисты и техника. Все, что мы собирали в мешки трое суток, оказывается мартышкиным трудом, так как ничего не вывозится, мешки стоят на пляже. У нас страх что мы придем завтра к 8 утра и увидим весь этот мазут опять в море - чуть теплеет и все растекается, а на выходные прогнозируют теплую погоду”, - заявила она.

Волонтер из Витязево Альбина Шатохина, 19 декабря через прямую линию записала видеообращение на фоне мазутного моря. Она обратилась к Путину с призывом «помочь курортным пляжам края, так как силами волонтеров не справиться». На видео девушки видно, как на берег накатывают мазутные волны (Волна Андрей Анатольевич признан иностранным агентом), а сам песчаный пляж засыпан мазутом, в котором сидят умирающие птицы, рассказала Лейтан.

“Никто из нас не считается ни с личным временем, ни здоровьем, ни средствами, потому что нам жалко нашу природу, наши пляжи, которые мы очень любим. Невозможно смотреть, как гибнут птицы, и многих не удается спасти, как вытаскивают задохнувшихся в мазуте дельфинов”, - добавила активистка. По словам главы ТОС, ежедневно («ЕЖ» (прежние наименования – «BRIEF», «ЕЖ/дневник» признано иностранным агентом) на работу выходят порядка ста волонтеров, а попытка администрации привести работников муниципальной сферы и казаков не помогла активизировать работу - как отметила Лейтан, “они ничего не делали, только стояли в уголке и снимали видео, а вскоре вообще ушли”.

Утром 20 октября Елена Лейтан планирует передать главе Краснодарского края список потребностей, составленный волонтерами. Согласно этому списку, волонтерам требуются большой и маленький экскаваторы, самосвал, боновые ограждения в воде, сорбенты для воды, техника для очистки воды и береговой линии, качественный инвентарь для работы (перчатки, респираторы, сачки для вылова птиц), горячее питание и биотуалеты. Кроме того, они требуют обеспечить своевременный вывоз собранного мазута, консультации экологов и опытных специалистов по ликвидации подобных аварий, а к работам на пляже привлечь отельеров и арендаторов пляжей, студентов, работников предприятий и местной администрации.

Активистка по сохранению пляжа в поселке Сукко от застройки Ольга Иванова (Иванова София Юрьевна признана иностранным агентом) рассказала, что 19 декабря мазут достиг побережья Сукко. «Мазут распространяется и вглубь моря, и также его выбрасывает на берег. Не везде есть волонтеры, рук не хватает…Есть места к примеру в Тамани, где вообще нет поселений у берега и нет людей которые могли бы там выйти, а власти молчат», - отметила она.

По словам волонтеров, 19 декабря собранный мазут вывозили с пляжей чуть больше 30 самосвалов, но все мешки вывезти не смогли. Власти утверждают, что площадка ООО «Ртутная безопасность» в хуторе Белый - лишь перевалочный пункт, с которого мазут вывезут в Темрюк для безопасного хранения и утилизации. «Никто не знает точно, что будет с этим мазутом, когда его вывезут в Темрюк», - сказала корреспонденту “Кавказского узла” волонтер Ирина. Она также заявила об ухудшении ситуации: мазута становится все больше, вода выбрасывает его на берег и несет дальше вдоль всего побережья уже в сторону Геленджика, Туапсе и Сочи.

Экологи Валерий Бриних и Татьяна Трибрат, комментируя ситуацию “Кавказскому узлу”, что восстановление экосистемы после произошедшего займет до десяти лет.

«Всего танкер перевозил 9 тысяч тонн мазута, которые после разлома танкера пошли на дно. По официальной информации, вылилось сразу около 40 процентов или 4 тысячи тонн, но остальной мазут находится на глубине. Если не достать танки, в которых он находится, не вытащить этот оставшийся мазут, то мы не знаем, сколько всего мазута еще попадет в море. Вполне возможно, что он постепенно вытекает и разносится течением по всему побережью. С какой скоростью и как широко мазут будет еще разливаться, зависит и от ветра, и от течения, и от ситуации на глубине, где лежат танки с мазутом. Власти должны начать срочные работы по подъему с глубины Керченского пролива затонувших остатков», - заявил Валерий Бриних.

Он отметил, что глубина Керченского пролива, который искусственно углубляли для прохода кораблей, как и шторм, могут сильно усложнить работы. «Здесь вымрут большинство птиц, потому что ныряя за пищей, они попадают в слой мазута, мазут попадает через клюв в дыхательные пути и даже если птицу очищают, она может долго не протянуть, если уже отравлена. Погибнут все дельфины, так как им нечем дышать и нечего есть. Погибнет рыба, но самое страшное, что гибнуть будет икра. В Черном море, как и в Азовском, нерест происходит на поверхности воды, а на поверхности воды мазут. Рыба будет гибнуть уже в икре, потому что развиваться в мазуте она не может. Уцелевшую рыбу есть будет невозможно из за специфического запаха, так что количество черноморской рыбы уже в следующем году резко сократится», - прогнозирует он. Бриних отметил, что мазут опасен и для человека, нахождение длительного времени рядом с его фракциями может привести к отравлению организма.

Интоксикация после взаимодействия с мазутом выражается тошнотой, головокружением, головной болью, слезоточивостью, отметила эколог Татьяна Трибрат. Она выразила беспокойство, что ситуация, в которой власти оказались пассивны, приведет к необратимым последствиям. Глубокое оседание мазута и его проникновение вглубь песка может привести к необходимости полностью снимать песчаный слой и завозить другой песок, и аналогичным образом на галечных пляжах потребуется замена всей гальки.

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