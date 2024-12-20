Выросло число ликвидаторов последствий разлива мазута на Кубани

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Число волонтеров и спасателей, участвующих в Краснодарском крае в устранении последствий разлива мазута, выросло до 6000. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка.

Как писал "Кавказский узел", к 19 декабря более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. К работам были привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков, пожаловались 19 декабря волонтеры.

В Краснодарском крае собрано 3303 тонны загрязненного песка и грунта, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС. "В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости. На месте около 6 000 спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники", - говорится в публикации.

В анапском селе Витязево организован волонтерский центр, где расположен пункт помощи птицам, которых волонтеры руками отмывают от мазута. Под волонтерский штаб временно переоборудована автомойка. Центр пришлось организовать самостоятельно, потому что «муниципалы не захотели с нами в одном помещении находиться», рассказал эколог Евгений Витишко , который координирует работу штаба.

"Здесь проблемы возникли с горячей водой, со столами... Слава Богу, не холодно, но плохо, что горячей воды нет. Справляемся кипятильниками", - приводит сегодня его слова 93.ru.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушения из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов.

18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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