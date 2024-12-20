RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:15, 20 декабря 2024

Выросло число ликвидаторов последствий разлива мазута на Кубани

Устранение последствий разлива мазута. 18 декабря 2024 г. Фото Телеграм канал t.me/opershtab23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число волонтеров и спасателей, участвующих в Краснодарском крае в устранении последствий разлива мазута, выросло до 6000. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка.

Как писал "Кавказский узел", к 19 декабря более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. К работам были привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков, пожаловались 19 декабря волонтеры.

В Краснодарском крае собрано 3303 тонны загрязненного песка и грунта, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС. "В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости. На месте около 6 000 спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники", - говорится в публикации.

В анапском селе Витязево организован волонтерский центр, где расположен пункт помощи птицам, которых волонтеры руками отмывают от мазута. Под волонтерский штаб временно переоборудована автомойка. Центр пришлось организовать самостоятельно, потому что «муниципалы не захотели с нами в одном помещении находиться», рассказал эколог Евгений Витишко , который координирует работу штаба.

"Здесь проблемы возникли с горячей водой, со столами... Слава Богу, не холодно, но плохо, что горячей воды нет. Справляемся кипятильниками", - приводит сегодня его слова 93.ru.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушения из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов.

18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:16, 20 декабря 2024
16 беспилотников сбиты на Кубани
07:35, 20 декабря 2024
Капитаны танкеров арестованы после крушения в Керченском проливе
Волонтеры и сотрудники МЧС очищают берег от мазута, фото: пресс-служба МЧС РФ
05:36, 20 декабря 2024
Волонтеры потребовали участия властей в ликвидации разлива мазута близ Анапы
Одна из спасенных птиц в руках волонтера. Скриншот фото из Telegram-канала Жоры Каваносяна от 19.12.24, https://t.me/ecozhora/3693.
22:47, 19 декабря 2024
Активисты рассказали о спасении птиц близ Анапы
Поезд. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
17:52, 19 декабря 2024
Путин счел возможным запуск скоростных поездов в Грозный и Махачкалу
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Блогеры
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Роман Шведов. Фото: https://theins.ru/news/277355
20 декабря 2024, 10:30
Источники сообщили о смерти Романа Шведова

Предлагаемые к продаже иномарки на площадке перед гостиницей "Алан". Цхинвал, 19 декабря 2024 года. Фото Зарины Санакоевой для "Кавказского узла".
20 декабря 2024, 08:31
Повышение пошлин на ввоз иномарок вызвало вопросы у жителей Южной Осетии

Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
19 декабря 2024, 12:37
Кадыров убрал из поста упоминание о шейхе Мансуре и Байсангуре Беноевском

Сотрудник силовых структур. Фото: https://www.grozny-inform.ru/news/society/140641/
18 декабря 2024, 11:04
Родственники критика властей задержаны в Чечне

Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Показать больше