Витишко Евгений Геннадьевич
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Евгений Витишко — эколог, российский общественный и политический деятель. Участник "Эковахты на Северном Кавказе", работал над докладом об экологических последствиях сочинской Олимпиады. Накануне открытия Игр приговорен к трем годам лишения свободы. Был признан политзаключенным и "узником совести".
Биография
Евгений Витишко родился 3 июля 1973 года в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).
После окончания средней школы поступил в Ухтинский индустриальный институт (Республика Коми), который окончил в 1996 году по специальности "горный инженер-геолог нефти и газа". Работал учебным мастером в Ухтинском индустриальном институте. Позже - техническим редактором в республиканской газете "Слово и дело" (город Сыктывкар).
В 1997 году вернулся в Славянск-на-Кубани и продолжил работать техническим редактором в районных газетах "Солнечный дом" и "Слово казака".
В 1999 году переехал в город Туапсе. Работал руководителем группы организации активного отдыха пансионата "Геолог Ямала".
С 2001 по 2005 год Витишко работал в МУП "Черноморские курорты". Занимал должности руководителя сектора туризма и экскурсий, заместителя директора и и.о. директора.
В 2005 году работал директором туристической фирмы "Крост".
С 2006 по 2007 год Витишко работал в управлении по обеспечению градостроительной деятельности в Туапсинском районе департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодарского края. После публикации в районной оппозиционной газете "Альтернатива" его статьи о негативных последствиях объединения Туапсе и Туапсинского района и изменения статуса города Туапсе на городское поселение Витишко было предложено уйти с занимаемой должности.
Покинув должность в департаменте архитектуры, Витишко до 2009 года работал в ФГУП "Туапсеберегозащита" в должности главного геолога.
С 2009 года Витишко работает в ООО "Черноморское управление берегозащитных и противооползневых работ" и является его соучредителем 1.
С 2008 года Евгений Витишко является председателем туапсинской научно-просветительской общественной организации ученых "Туапсинский общественный университет".
С 2006 года — председатель туапсинской общественной организации "Туапсинский общественный экологический совет".
В 2005 году при участии Евгения Витишко была снята программа "Фитиль" на телеканале "Россия", рассказывающая о загрязнении "Роснефтью" реки Туапсе. В результате выхода сюжета компания была вынуждена принять меры по снижению негативного экологического воздействия от своей деятельности.
Также Евгений Витишко — один из лидеров общественной кампании против эксплуатации Туапсинского балкерного терминала (ТБТ), был организатором нескольких массовых экологических митингов, проводившихся в Туапсе в знак протеста против ТБТ.
В 2013-2014 годах Евгений Витишко участвовал в работе над докладом об экологических последствиях сочинской Олимпиады 2.
Акции на "даче Ткачева"
В феврале 2011 года после акции-"пикника" близ поселка Джубга на территории земельного участка, который на правах аренды находился во владении губернатора Краснодарского края Александра Ткачева (так называемая "дача Ткачева"), Евгений Витишко и три других участника акции были задержаны 3.
28 февраля Туапсинский мировой суд вынес обвинительный приговор в отношении членов "Экологической вахты по Северному Кавказу", согласно которому Евгению Витишко было назначено наказание в виде ареста на 10 суток по ст. 19.3 КоАП "Неповиновение требованиям сотрудников милиции". Остальные трое задержанных получили по семь суток ареста с отбыванием наказания в спецприемнике УВД по Туапсинскому району и городу Туапсе. В этот же день, согласно релизу "ЭхоВахты", Евгений Витишко и трое других арестованных объявили голодовку "против милицейского и судебного произвола".
2 марта прошел судебный процесс по рассмотрению кассационной жалобы адвоката задержанных экологов. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции - заключение четверых активистов под стражу на срок от семи до 10 суток.
30 октября 2011 года в Туапсе состоялась акция протеста против запуска в эксплуатацию Туапсинского балкерного терминала компании "Еврохим", в ходе которой Евгений Витишко и лидер "Движения в защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова были задержаны полицией и пограничниками после того, как подплыли на катере к судну Eugenia B и закрепили на нем плакат: "Спасем Туапсе!". В отношении Е.Витишко сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ и Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) были составлены два протокола об административных правонарушениях: по ст. 18.3 (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ) и 11.7 (нарушение правил плавания) КоАП РФ.
13 ноября 2011 года Евгений Витишко и активист "ЭкоВахты" Сурен Газарян провели общественную инспекцию лесного фонда, прилегающего к "даче Ткачева". За нанесение надписей на заборе "дачи" Витишко и Газарян были впоследствии осуждены на три года условно.
Преследования и арест
5 мая 2012 года "Союз солидарности с политическими заключенными" признал Сурена Газаряна и Евгения Витишко "лицами, преследуемыми по политическим мотивам" 4.
5 ноября 2012 года руководители партии "Яблоко" Сергей Митрохин и Андрей Рудомаха выступили с заявлением, в котором назвали приговор в отношении Витишко и Газаряна неправосудным, а обвинение сфабрикованным. Было заявлено также о слежке за Е.Витишко с целью обвинить его в нарушениях установленного судебным приговором режима, чтобы приговорить его к реальному сроку заключения. Также было сообщено о уже вынесенных "двух сфабрикованных предупреждениях в связи с якобы совершенными им нарушениями режима ограничений".
7 декабря 2012 года Туапсинский городской суд по представлению УИИ продлил Е.Витишко испытательный срок на два месяца, а также обязал осужденного эколога два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для контроля без права выезда за пределы Туапсинского района без предварительного уведомления УИИ.
4 ноября 2013 года сотрудники полиции дважды останавливали для проверки автомобиль Витишко, после второй остановки доставили его в отделении полиции в Туапсе. Там у эколога сняли отпечатки пальцев, после чего он был отпущен.
Также в ноябре 2013 года Туапсинский филиал уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Краснодарскому краю подал в суд ходатайство об изменении меры наказания для Евгения Витишко с условного срока на реальный.
18 декабря 2013 года президиум Краснодарского краевого суда оставил без удовлетворения жалобу на приговор Газаряну и Витишко, в которой защита требовала отмены приговора и оправдания подсудимых.
20 декабря суд в Туапсе заменил Евгению Витишко условный срок на реальный. Однако Витишко оставался на свободе, так как его защита обжаловала решение суда.
Решение суда по делу Витишко вызвало протест представителей политических партий, а также общественных и экологических организаций. В ряде городов России, в том числе в Новосибирске, Москве, Сочи, Воронеже 25 декабря прошли акции в поддержку Евгения Витишко.
Евгеений Ветишко был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013".
3 февраля 2014 года Евгений Витишко был задержан при выходе из здания уголовно-исполнительной инспекции. По версии полиции, он ругался нецензурной бранью на остановке общественного транспорта. Решением суда он был приговорен к 15 суткам административного ареста.
12 февраля Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы Витишко на смену наказания по делу о порче забора "дачи Ткачева" с условного срока на реальный.
13 февраля 2014 года МОК направил организаторам Олимпиады в Сочи письмо с просьбой прояснить приговор Витишко 5. Обеспокоенность ситуацией с Витишко выразил также Европейский союз.
Российские власти в ответ на запрос Международного олимпийского комитета заявили, что уголовное преследование Витишко не связано с критикой им организации Олимпиады, и МОК принял такой ответ.
24 февраля 2014 года Евгений Витишко из СИЗО №1 Краснодара был этапирован за пределы Краснодарского края, в колонию-поселение №2 УФСИН Тамбовской области.
28 февраля в Москве на Пушкинской площади прошла серия одиночных пикетов в поддержку эколога Евгения Витишко.
Международные правозащитные организации признали Евгения Витишко "узником совести".
22 мая 2014 года в блоге Витишко в "Живом Журнале" появилась запись, в которой рассказывается о прошедшем в колонии обыске, во время которого сотрудники ФСИН избивали заключенных с применением спецсредств, а затем отправляли их в штрафной изолятор. В связи с этим Е.Витишко написал жалобу в прокуратуру на действия сотрудников ФСИН.
29 июня 2014 года Евгений Витишко подал заявление в прокуратуру Тамбовской области, в котором указал на массовые нарушения прав осужденных. В частности, было указано, что осужденные в КП-2 привлекались к сельскохозяйственным работам, при этом сотрудники колонии не обеспечивали выполнение распорядка дня, работы производились без подвоза воды, без средств защиты и соблюдения прав осужденных, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Также было указано, что никаких действий по поводу инцидента, произошедшего 20 мая в колонии, сотрудниками правоохранительных органов предпринято не было.
31 марта 2015 года Кирсановский районный суд Тамбовской области начал рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Витишко. Представитель колонии заявил, что эколог допустил восемь нарушений, на него было наложено семь дисциплинарных взысканий. Адвокаты Евгения Витишко высказали точку зрения о том, что, скорее всего, суд откажет Витишко в УДО из-за взысканий со стороны администрации колонии.
15 апреля 2015 года правозащитная организация ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) выступила с заявлением о немедленном освобождении Евгения Витишко 6.
В тот же день Кирсановский районный суд постановил оставить Витишко в колонии-поселении №2 Тамбовской области и заявление об условно-досрочном освобождении не удовлетворил, мотивируя это тем, что эколог "не раскаялся в содеянном преступлении и не исправился за год в колонии".
11 июня Евгений Витишко сообщил в "Экологическую вахту Северного Кавказа" о том, что 25 июня в Тамбовском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на отказ в удовлетворении его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Это подтверждается информацией, появившейся на сайте Тамбовского областного суда 7.
25 июня 2015 года Тамбовский облсуд признал решение райсуда законным.
31 июля 2015 года суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания Витишко.
1 октября 2015 года о ситуации с Витишко было сообщено президенту России во время встречи с представителями Совета по правам человека. Правозащитник Андрей Бабушкин попросил президента дать ФСИН поручение проанализировать дисциплинарную практику, имеющуюся в тюрьме, где Витишко отбывает наказание. Владимир Путин заверил, что проверка будет проведена под контролем Генеральной прокуратуры. "Если есть нарушения, то сделаем все для того, чтобы они были устранены", - сказал президент.
8 октября Тамбовский областной суд удовлетворил жалобу защиты Витишко на отказ в замене оставшегося срока в колонии на ограничение свободы. Суд постановил, что вопрос о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении должен быть рассмотрен заново судом первой инстанции. Также суд отменил решение суда первой инстанции об отказе амнистии Витишко.
Решение апелляционного суда в "Экологической вахте по Северному Кавказу" назвали "полумерой" и выразили опасения, что вопрос освобождения из колонии для Витишко вновь может затянуться.
10 октября Витишко прекратил голодовку, которую объявил 29 сентября, протестуя против решения судов об отказе ему в условно-досрочном освобождении и смягчении наказания. Акция протеста не повлияла на решение администрации колонии-поселения по его УДО.
21 октября 2015 года Евгений Витишко получил уведомление о том, что судебное заседание по ходатайству о смягчении наказания назначено на 10 ноября.
22 декабря 2015 года Тамбовский областной суд постановил заменить оставшийся срок пребывания Евгения Витишко в колонии-поселении на ограничение свободы.
28 марта 2017 года уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Краснодарскому краю сняла с учета эколога Евгения Витишко, осужденного в 2012 году по делу о порче забора вокруг "дачи Ткачева".
Политическая деятельность
С 2010 года Евгений Витишко был членом Российской объединенной демократической партии "Яблоко".
В декабре 2011 года Витишко участвовал в качестве кандидата от партии "Яблоко" в выборах депутатов Государственной думы России 8.
В 2012 году выдвигался кандидатом от "Яблока" (третий номер в списке) на выборах в депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) 9.
В декабре 2012 года Евгений Витишко был выдвинут от партии "Яблоко" кандидатом на выборах главы Крымского района Краснодарского края, но решением суда был снят с предвыборной гонки.
В начале 2013 года Евгений Витишко заявил о выходе из партии "Яблоко", членом которой являлся в течение двух лет и занимал пост председателя туапсинского районного отделения 10. Свое решение Витишко объяснил так: "во-первых, я решил, что в качестве общественного активиста я буду более полезен населению, нежели в качестве члена политической партии. Это наглядно показали выборы главы в Крымском районе. Если бы я шел как общественный деятель, а не как член "Яблока", результат мог бы быть иным. Во-вторых, у меня были существенные разногласия с региональным руководством партии во время выборов в ЗСК" 11.
В 2013 году Витишко был зарегистрирован в качестве кандидата от партии "Яблоко" на пост мэра Туапсе, однако решением городского суда был снят с выборов 12.
После освобождения
После освобождения из колонии в декабре 2015 года Витишко вернулся к общественной деятельности. В 2016 году объявил об уходе из «Эковахты» по этическим соображениям 13. Участвовал в выборах депутатов Госдумы от партии «Яблоко», но не прошел 14..
С 2017 года Витишко возглавил региональное отделение партии «Яблоко» в Краснодарском крае, однако конфликта внутри организации и процедурные нарушения позволили Минюсту не признавать избрание Витишко 15..В этот период он активно комментировал экологические проблемы региона – незаконную застройку побережья, вырубку лесов, загрязнение рек и моря.
В 2018 году Евгений Витишко стал доверенным лицом Григория Явлинского на президентских выборах. В том же году он участвовал в акциях против объединения Кавказского заповедника и Сочинского национального парка, называя это «угрозой для уникальных экосистем» 16.
В 2019–2021 годах Витишко продолжил выступать как независимый эксперт по вопросам экологии и градостроительства. Он комментировал последствия наводнений в Туапсе и Сочи, разливы нефти в Новороссийске, а также критику местных властей за отсутствие системной экологической политики 17.
С 2022 года Витишко является членом Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, где курирует экологическую комиссию. Он расследовал нарушения на Белореченском полигоне ТКО 18, разливы нефти в Новороссийске, незаконную застройку в Сочи и Геленджике, загрязнение рек Пшада, Вулан, Туапсе. Он также возглавляет региональное отделение «Российской зеленой лиги» 19.
В 2023-2026 годах лет деятельность Евгения Витишко, по его словам, была направлена на «экологическую безопасность и защиту гражданских прав»ю, в том числе в защите станицы Полтавской. Он комментировал экологические катастрофы на юге России, включая разливы нефти в Керченском проливе в 2024 году и пожары в Туапсе в апреле 2026 года, называя их «замалчиваемыми трагедиями» и «долгосрочной угрозой» для здоровья людей и экосистем.
Примечания
