Витишко Евгений Геннадьевич

Евгений Витишко — эколог, российский общественный и политический деятель. Участник "Эковахты на Северном Кавказе", работал над докладом об экологических последствиях сочинской Олимпиады. Накануне открытия Игр приговорен к трем годам лишения свободы. Был признан политзаключенным и "узником совести".

Биография

Евгений Витишко родился 3 июля 1973 года в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).

После окончания средней школы поступил в Ухтинский индустриальный институт (Республика Коми), который окончил в 1996 году по специальности "горный инженер-геолог нефти и газа". Работал учебным мастером в Ухтинском индустриальном институте. Позже - техническим редактором в республиканской газете "Слово и дело" (город Сыктывкар).

В 1997 году вернулся в Славянск-на-Кубани и продолжил работать техническим редактором в районных газетах "Солнечный дом" и "Слово казака".

В 1999 году переехал в город Туапсе. Работал руководителем группы организации активного отдыха пансионата "Геолог Ямала".

С 2001 по 2005 год Витишко работал в МУП "Черноморские курорты". Занимал должности руководителя сектора туризма и экскурсий, заместителя директора и и.о. директора.

В 2005 году работал директором туристической фирмы "Крост".

С 2006 по 2007 год Витишко работал в управлении по обеспечению градостроительной деятельности в Туапсинском районе департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодарского края. После публикации в районной оппозиционной газете "Альтернатива" его статьи о негативных последствиях объединения Туапсе и Туапсинского района и изменения статуса города Туапсе на городское поселение Витишко было предложено уйти с занимаемой должности.

Покинув должность в департаменте архитектуры, Витишко до 2009 года работал в ФГУП "Туапсеберегозащита" в должности главного геолога.

С 2009 года Витишко работает в ООО "Черноморское управление берегозащитных и противооползневых работ" и является его соучредителем .

С 2008 года Евгений Витишко является председателем туапсинской научно-просветительской общественной организации ученых "Туапсинский общественный университет".

С 2006 года — председатель туапсинской общественной организации "Туапсинский общественный экологический совет".

В 2005 году при участии Евгения Витишко была снята программа "Фитиль" на телеканале "Россия", рассказывающая о загрязнении "Роснефтью" реки Туапсе. В результате выхода сюжета компания была вынуждена принять меры по снижению негативного экологического воздействия от своей деятельности.

Также Евгений Витишко — один из лидеров общественной кампании против эксплуатации Туапсинского балкерного терминала (ТБТ), был организатором нескольких массовых экологических митингов, проводившихся в Туапсе в знак протеста против ТБТ.

В 2013-2014 годах Евгений Витишко участвовал в работе над докладом об экологических последствиях сочинской Олимпиады .

Акции на "даче Ткачева"

В феврале 2011 года после акции-"пикника" близ поселка Джубга на территории земельного участка, который на правах аренды находился во владении губернатора Краснодарского края Александра Ткачева (так называемая "дача Ткачева"), Евгений Витишко и три других участника акции были задержаны .

28 февраля Туапсинский мировой суд вынес обвинительный приговор в отношении членов "Экологической вахты по Северному Кавказу", согласно которому Евгению Витишко было назначено наказание в виде ареста на 10 суток по ст. 19.3 КоАП "Неповиновение требованиям сотрудников милиции". Остальные трое задержанных получили по семь суток ареста с отбыванием наказания в спецприемнике УВД по Туапсинскому району и городу Туапсе. В этот же день, согласно релизу "ЭхоВахты", Евгений Витишко и трое других арестованных объявили голодовку "против милицейского и судебного произвола".

2 марта прошел судебный процесс по рассмотрению кассационной жалобы адвоката задержанных экологов. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции - заключение четверых активистов под стражу на срок от семи до 10 суток.

30 октября 2011 года в Туапсе состоялась акция протеста против запуска в эксплуатацию Туапсинского балкерного терминала компании "Еврохим", в ходе которой Евгений Витишко и лидер "Движения в защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова были задержаны полицией и пограничниками после того, как подплыли на катере к судну Eugenia B и закрепили на нем плакат: "Спасем Туапсе!". В отношении Е.Витишко сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ и Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) были составлены два протокола об административных правонарушениях: по ст. 18.3 (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ) и 11.7 (нарушение правил плавания) КоАП РФ.

13 ноября 2011 года Евгений Витишко и активист "ЭкоВахты" Сурен Газарян провели общественную инспекцию лесного фонда, прилегающего к "даче Ткачева". За нанесение надписей на заборе "дачи" Витишко и Газарян были впоследствии осуждены на три года условно.

Преследования и арест

5 мая 2012 года "Союз солидарности с политическими заключенными" признал Сурена Газаряна и Евгения Витишко "лицами, преследуемыми по политическим мотивам" .

5 ноября 2012 года руководители партии "Яблоко" Сергей Митрохин и Андрей Рудомаха выступили с заявлением, в котором назвали приговор в отношении Витишко и Газаряна неправосудным, а обвинение сфабрикованным. Было заявлено также о слежке за Е.Витишко с целью обвинить его в нарушениях установленного судебным приговором режима, чтобы приговорить его к реальному сроку заключения. Также было сообщено о уже вынесенных "двух сфабрикованных предупреждениях в связи с якобы совершенными им нарушениями режима ограничений".

7 декабря 2012 года Туапсинский городской суд по представлению УИИ продлил Е.Витишко испытательный срок на два месяца, а также обязал осужденного эколога два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для контроля без права выезда за пределы Туапсинского района без предварительного уведомления УИИ.

4 ноября 2013 года сотрудники полиции дважды останавливали для проверки автомобиль Витишко, после второй остановки доставили его в отделении полиции в Туапсе. Там у эколога сняли отпечатки пальцев, после чего он был отпущен.

Также в ноябре 2013 года Туапсинский филиал уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Краснодарскому краю подал в суд ходатайство об изменении меры наказания для Евгения Витишко с условного срока на реальный.

18 декабря 2013 года президиум Краснодарского краевого суда оставил без удовлетворения жалобу на приговор Газаряну и Витишко, в которой защита требовала отмены приговора и оправдания подсудимых.

20 декабря суд в Туапсе заменил Евгению Витишко условный срок на реальный. Однако Витишко оставался на свободе, так как его защита обжаловала решение суда.

Решение суда по делу Витишко вызвало протест представителей политических партий, а также общественных и экологических организаций. В ряде городов России, в том числе в Новосибирске, Москве, Сочи, Воронеже 25 декабря прошли акции в поддержку Евгения Витишко.

Евгеений Ветишко был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013".

3 февраля 2014 года Евгений Витишко был задержан при выходе из здания уголовно-исполнительной инспекции. По версии полиции, он ругался нецензурной бранью на остановке общественного транспорта. Решением суда он был приговорен к 15 суткам административного ареста.

12 февраля Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы Витишко на смену наказания по делу о порче забора "дачи Ткачева" с условного срока на реальный.

13 февраля 2014 года МОК направил организаторам Олимпиады в Сочи письмо с просьбой прояснить приговор Витишко . Обеспокоенность ситуацией с Витишко выразил также Европейский союз.

Российские власти в ответ на запрос Международного олимпийского комитета заявили, что уголовное преследование Витишко не связано с критикой им организации Олимпиады, и МОК принял такой ответ.

24 февраля 2014 года Евгений Витишко из СИЗО №1 Краснодара был этапирован за пределы Краснодарского края, в колонию-поселение №2 УФСИН Тамбовской области.

28 февраля в Москве на Пушкинской площади прошла серия одиночных пикетов в поддержку эколога Евгения Витишко.

Международные правозащитные организации признали Евгения Витишко "узником совести".

22 мая 2014 года в блоге Витишко в "Живом Журнале" появилась запись, в которой рассказывается о прошедшем в колонии обыске, во время которого сотрудники ФСИН избивали заключенных с применением спецсредств, а затем отправляли их в штрафной изолятор. В связи с этим Е.Витишко написал жалобу в прокуратуру на действия сотрудников ФСИН.

29 июня 2014 года Евгений Витишко подал заявление в прокуратуру Тамбовской области, в котором указал на массовые нарушения прав осужденных. В частности, было указано, что осужденные в КП-2 привлекались к сельскохозяйственным работам, при этом сотрудники колонии не обеспечивали выполнение распорядка дня, работы производились без подвоза воды, без средств защиты и соблюдения прав осужденных, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Также было указано, что никаких действий по поводу инцидента, произошедшего 20 мая в колонии, сотрудниками правоохранительных органов предпринято не было.

31 марта 2015 года Кирсановский районный суд Тамбовской области начал рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Витишко. Представитель колонии заявил, что эколог допустил восемь нарушений, на него было наложено семь дисциплинарных взысканий. Адвокаты Евгения Витишко высказали точку зрения о том, что, скорее всего, суд откажет Витишко в УДО из-за взысканий со стороны администрации колонии.

15 апреля 2015 года правозащитная организация ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) выступила с заявлением о немедленном освобождении Евгения Витишко .

В тот же день Кирсановский районный суд постановил оставить Витишко в колонии-поселении №2 Тамбовской области и заявление об условно-досрочном освобождении не удовлетворил, мотивируя это тем, что эколог "не раскаялся в содеянном преступлении и не исправился за год в колонии".

11 июня Евгений Витишко сообщил в "Экологическую вахту Северного Кавказа" о том, что 25 июня в Тамбовском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на отказ в удовлетворении его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Это подтверждается информацией, появившейся на сайте Тамбовского областного суда .

25 июня 2015 года Тамбовский облсуд признал решение райсуда законным.

31 июля 2015 года суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания Витишко.

1 октября 2015 года о ситуации с Витишко было сообщено президенту России во время встречи с представителями Совета по правам человека. Правозащитник Андрей Бабушкин попросил президента дать ФСИН поручение проанализировать дисциплинарную практику, имеющуюся в тюрьме, где Витишко отбывает наказание. Владимир Путин заверил, что проверка будет проведена под контролем Генеральной прокуратуры. "Если есть нарушения, то сделаем все для того, чтобы они были устранены", - сказал президент.

8 октября Тамбовский областной суд удовлетворил жалобу защиты Витишко на отказ в замене оставшегося срока в колонии на ограничение свободы. Суд постановил, что вопрос о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении должен быть рассмотрен заново судом первой инстанции. Также суд отменил решение суда первой инстанции об отказе амнистии Витишко.

Решение апелляционного суда в "Экологической вахте по Северному Кавказу" назвали "полумерой" и выразили опасения, что вопрос освобождения из колонии для Витишко вновь может затянуться.

10 октября Витишко прекратил голодовку, которую объявил 29 сентября, протестуя против решения судов об отказе ему в условно-досрочном освобождении и смягчении наказания. Акция протеста не повлияла на решение администрации колонии-поселения по его УДО.

21 октября 2015 года Евгений Витишко получил уведомление о том, что судебное заседание по ходатайству о смягчении наказания назначено на 10 ноября.

22 декабря 2015 года Тамбовский областной суд постановил заменить оставшийся срок пребывания Евгения Витишко в колонии-поселении на ограничение свободы.

28 марта 2017 года уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Краснодарскому краю сняла с учета эколога Евгения Витишко, осужденного в 2012 году по делу о порче забора вокруг "дачи Ткачева".

Политическая деятельность

С 2010 года Евгений Витишко был членом Российской объединенной демократической партии "Яблоко".

В декабре 2011 года Витишко участвовал в качестве кандидата от партии "Яблоко" в выборах депутатов Государственной думы России .

В 2012 году выдвигался кандидатом от "Яблока" (третий номер в списке) на выборах в депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) .

В декабре 2012 года Евгений Витишко был выдвинут от партии "Яблоко" кандидатом на выборах главы Крымского района Краснодарского края, но решением суда был снят с предвыборной гонки.

В начале 2013 года Евгений Витишко заявил о выходе из партии "Яблоко", членом которой являлся в течение двух лет и занимал пост председателя туапсинского районного отделения . Свое решение Витишко объяснил так: "во-первых, я решил, что в качестве общественного активиста я буду более полезен населению, нежели в качестве члена политической партии. Это наглядно показали выборы главы в Крымском районе. Если бы я шел как общественный деятель, а не как член "Яблока", результат мог бы быть иным. Во-вторых, у меня были существенные разногласия с региональным руководством партии во время выборов в ЗСК" .

В 2013 году Витишко был зарегистрирован в качестве кандидата от партии "Яблоко" на пост мэра Туапсе, однако решением городского суда был снят с выборов .

После освобождения

После освобождения из колонии в декабре 2015 года Витишко вернулся к общественной деятельности. В 2016 году объявил об уходе из «Эковахты» по этическим соображениям . Участвовал в выборах депутатов Госдумы от партии «Яблоко», но не прошел ..

С 2017 года Витишко возглавил региональное отделение партии «Яблоко» в Краснодарском крае, однако конфликта внутри организации и процедурные нарушения позволили Минюсту не признавать избрание Витишко ..В этот период он активно комментировал экологические проблемы региона – незаконную застройку побережья, вырубку лесов, загрязнение рек и моря.

В 2018 году Евгений Витишко стал доверенным лицом Григория Явлинского на президентских выборах. В том же году он участвовал в акциях против объединения Кавказского заповедника и Сочинского национального парка, называя это «угрозой для уникальных экосистем» .

В 2019–2021 годах Витишко продолжил выступать как независимый эксперт по вопросам экологии и градостроительства. Он комментировал последствия наводнений в Туапсе и Сочи, разливы нефти в Новороссийске, а также критику местных властей за отсутствие системной экологической политики .

С 2022 года Витишко является членом Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, где курирует экологическую комиссию. Он расследовал нарушения на Белореченском полигоне ТКО , разливы нефти в Новороссийске, незаконную застройку в Сочи и Геленджике, загрязнение рек Пшада, Вулан, Туапсе. Он также возглавляет региональное отделение «Российской зеленой лиги» .

В 2023-2026 годах лет деятельность Евгения Витишко, по его словам, была направлена на «экологическую безопасность и защиту гражданских прав»ю, в том числе в защите станицы Полтавской. Он комментировал экологические катастрофы на юге России, включая разливы нефти в Керченском проливе в 2024 году и пожары в Туапсе в апреле 2026 года, называя их «замалчиваемыми трагедиями» и «долгосрочной угрозой» для здоровья людей и экосистем.

Примечания