Главная   /   Лента новостей
19:50, 7 ноября 2025

Z-активистка из Геленджика покаялась за вопросы Алаудинову

Оксана Кобелева. Фото: https://newdosh.media/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автор Telegram-канала "Охранота V ватнике", жительница Кабардинки Оксана Кобелева попросила у подписчиков прощения за пост с вопросами к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову. Дело Кобелевой о дискредитации армии суд рассмотрит 14 ноября. 

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября в Геленджикский горсуд поступило административное дело Z-активистки Оксаны Кобелевой, которая критиковала в своем канале "Охранота V ватнике" командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. За день до этого ее вместе с мужем задержали сотрудники Центра "Э", но позже отпустили. 1 ноября командир отряда в составе "Ахмата" Бекхан Юнусов с позывным "Аид" передавал Кобелевой "привет в солнечный Геленджик": Спрашивалка у вас не выросла спрашивать что-либо с нашего генерал-лейтенанта", - сказал он. 

Пост канала "Охранота V ватнике" с вопросами к Апти Алаудинову был опубликован 1 ноября, а утром 5 ноября - удален, следует из данных сервиса TGStat. В этой публикации Кобелева упрекнула Алаудинова, что он публично заступался за двух Z-блогеров, один из которых был признан иноагентом, а другая внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. До 20 октября 2025 года канал публиковал ряд хвалебных постов об "Ахмате" и репостил записи из канала Алаудинова. 

Геленджикский городской суд сегодня зарегистрировал административное дело жительницы Кабардинки Оксаны Кобелевой, которой вменили дискредитацию российской армии. Дело подготовлено к рассмотрению 7 ноября, заседание для его рассмотрения по существу назначено на 15.00 мск 14 ноября, следует из карточки дела на сайте суда.

Сама Кобелева сегодня опубликовала в своем канале пост с извинениями за критику Апти Алаудинова, не упомянув при этом имени командира "Ахмата". Извинения в тексте не адресованы конкретно Алаудинову или его подразделению; Кобелева обращается с ними к своей аудитории, ссылаясь при этом на пост дружественного ей Z-пропагандиста Александра Талипова - последний 6 ноября сообщил, что поговорил с Алаудиновым и Аидом о публикации "Охраноты V ватнике", выступив своего рода посредником в конфликте. 

“Я горько сожалею и искренне раскаиваюсь в том, что написала тот пост с вопросами. Так делать было не нужно. Это было не на пользу России. Это оказалось на руку врагу. Простите меня”, - написала Кобелева. 

При этом вину за ситуацию в целом она возложила на украинских перебежчиков в Z-лагере, которые, по ее мнению, пытаются “столкнуть лбами настоящих патриотов, расколоть и разделить”. Кобелева также добавила, что ждет “разрешения ситуации”.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Белгороде оштрафовал местную жительницу Ирину Малееву, которая называла себя военным волонтером, за комментарий с критикой подразделения "Ахмат". Заявленный подсудимой статус военного волонтера подчеркнул неоднородность сообщества Z-блогеров.

Критика спецназа "Ахмат" и его бойцов не раз приводила к публичным извинениям. Так, в июле 2024 года Z-блогер Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор, назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области. 

Автор: "Кавказский узел"

