Главная   /   Лента новостей
23:56, 6 ноября 2025

Z-активистке из Геленджика вменили дискредитацию армии за критику Апти Алаудинова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Геленджикский горсуд поступило административное дело Оксаны Кобелевой, которая критиковала в своем канале “Охранота в ватнике” командира спецназа “Ахмат” Апти Алаудинова. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Белгороде оштрафовал местную жительницу Ирину Малееву, которая называла себя военным волонтером, за комментарий с критикой подразделения "Ахмат". Заявленный подсудимой статус военного волонтера подчеркнул неоднородность сообщества Z-блогеров.

Геленджикский городской суд рассмотрит административное дело против жительницы поселка Кабардинка Оксаны Кобелевой, обвиненной в дискредитации российской армии. Материалы дела поступили в суд сегодня, дата заседания по делу пока не назначена, следует из данных в картотеке суда. 

На карточку дела обратил внимание Z-блогер Владимир Романов, который вступил в противостояние с Кобелевой после ее критики в адрес командира спецназа “Ахмат” Апти Алаудинова. На административный протокол против Кобелевой он отреагировал с неприкрытым злорадством. 

“Закономерное развитие, но еще очень далеко не финал. Самое интересное впереди”, - написал он в своем канале Romanov Лайт.

Сам Романов, позиционирующий себя как военкор, в июле 2024 года назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области. 

Оксана Кобелева, автор Z-канала “Охранота в ватнике”, 5 ноября была задержана вместе с мужем сотрудниками Центра “Э”, сообщал Z-канал “Записки ветерана”. Кобелева ранее раскритиковала командира чеченского спецназа “Ахмат” Апти Алаудинова, после чего на нее ополчилась часть Z-сообщества, отмечает ASTRA*. 

“Та самая Кобелева, что недавно кричала “Нам не стыдно быть русскими! Мы горды быть охранотой!” Поводом стало, похоже, святотатство: она посмела критиковать генерала “Ахмата” Апти Алаудинова - любимца Кремля. А всего пару дней назад грозно призывала “стоять плечом к плечу с министерством обороны против иноагентов”, - пишет Telegram-канал OmTV*. 

По состоянию на 23.30 мск сегодня критические посты об Апти Алаудинове в канале “Охранота в ватнике” больше недоступны. До 20 октября 2025 года канал публиковал ряд хвалебных постов об "Ахмате" и репостил записи из канала Алаудинова. 

Сам Апти Алаудинов прямо не комментировал претензии Оксаны Кобелевой к нему, однако 5 ноября он перепостил в своем Telegram несколько публикаций других Z-каналов о ней, в том числе и сообщение о задержании Кобелевой с мужем сотрудниками Центра “Э”. В этой публикации канал “Записки ветерана” утверждает, что Кобелева - “бывшая навальнистка, которая донатила экстремисту Навальному высказывалась негативно про президента России”. 

Автор другой публикации, которую перепостил Алаудинов в своем канале, называет Кобелеву исполнителем “информационных атак на генерала Апти Алаудинова” за денежное вознаграждение. Он также утверждает, что именно с этим было связано задержание, и что “за несколько часов до задержания Кобелеву кто-то предупредил о мероприятиях правоохранительных органов”. 

До этого, 1 ноября, командир отряда в составе "Ахмата" Бекхан Юнусов с позывным "Аид" публиковал в своем канале видео про "выпады одного нехорошего канала" в адрес Апти Алаудинова. Он не упомянул название канала, но назвал Кобелеву по имени и отчеству, упомянув место ее проживания. "Неуважаемая нами Оксана Рафкатовна, вам большой привет в солнечный Геленджик! Спрашивалка у вас не выросла спрашивать что-либо с нашего генерал-лейтенанта", - сказал он. 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

