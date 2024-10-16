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11:30, 16 октября 2024

Кадыров и его награды

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У Рамзана Кадырова много наград. Помимо официальных государственных, воинских и региональных наград, у есть почетные знаки от стоматологов, фермеров и агропромышленного комплекса, он - почетный правозащитник, хранитель ключей от мусульманских реликвий и одновременно почетный академик. “Кавказский узел” собрал награды разного уровня, которые присуждались главе Чечни.

Государственные награды:

1.Медаль «За воинскую доблесть» II степени, 2000 г.

2. Медаль «За отличие в охране общественного порядка», 2002 г.

3. Орден Мужества, 2003 г.

4. Звание Героя Российской Федерации, 2004 г.

5. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2006 г.

6. Орден Почета, 2015 г.

7. Памятная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

8. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2021 г.

9. Орден Александра Невского, 2022 г.

10. Медаль Жукова.

Региональные, ведомственные и общественные награды: 

11. Медаль "За заслуги в проведении переписи населения, 2002 г.

12. Медаль «За участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики», 2004 г.

13. Медаль «За службу на Кавказе», 2005 г.

14. «Почетный член Российской Академии естественных наук»,  2006 г.; 

15. Медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 2007 г.
Орден "Аль-Фахр" I степени, Совет муфтиев России, 2007 г.,

16. Почетный знак "Мир и Созидание", 2007 г.

17. Золотая звезда – “Честь и Достоинство”, 2007 г.

18. Алмазный орден национального фонда Российской Федерации"Общественное признание", 2007 г.,

19. Медаль "За укрепление уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", 2007 г.

20. Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 2009 г.; 

21. Почетный Гражданский орден Серебряная звезда "Общественное признание", 2009 г.

22. Награда Международной федерации борьбы ФИЛА – золотое колье, 2010 г.

23. Золотая медаль "За вклад в развитие АПК России", 2011 г.,

24. Медаль "За защиту прав человека", 2011 г.

25. Орден «За гражданское мужество», 2011 г.; 

26. Орден «Российская нация», 2011 г. 

27. Знак общественного признания «Серебряный голубь», 2013 г.

28. Медаль "За защиту детей России", 2014 г.

29. Орден Доброты, от Национального фонда "Общественное признание", 2014 г.

30. Медаль «За возвращение Крыма», 2014 г.

31. Почётная медаль «За заслуги в деле защиты детей России», 2014 г. 

32. Нагрудный знак МВД по Чеченской Республике «За отличие в борьбе против терроризма», 2015 г.

33. Нагрудный знак «Почетный дорожник России», 2015 г.; 

34. Памятный знак «25 лет Пенсионному фонду Российской Федерации», 2015 г.

35.Нагрудный знак «Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации», 2015 г. 

36.  Орден «За верность долгу», 2015 г.

37. Медаль «Доблесть и Отвага» от Следственного комитета, 2015 г.

38. Золотая медаль им. Н.Н. Блохина - награда Российской академии наук за выдающиеся работы в области онкологии, 2017 г.

39. Орден "За служение религии ислам" I степени, 2019 г.

40. Медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики», 2019 г.

41. Орден «Авиценна», 2021 г.

42. Медаль «За боевое содружество» Росгвардии, 2022 г.

43. Орден Дружбы «ДНР», 2022 г.

44. Орден "За заслуги перед стоматологией", 2022 г.

45. Медаль «За освобождение Мариуполя», 2022

46. Медаль «100-летие образования ТАСС, 2022 г.

47. Медаль «100 лет ФПЧР», 2024 г.

48. Знак «Почетный строитель России», 2024 г.

Иностранные награды:

49. Медаль «10 лет Астане» Казахстан, 2008 г.;

50. Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»

51. Орден Дружбы народов, 2018 г. 

52. Орден «Звезда Иерусалима» высшая государственная награда Палестины, 2019 г. 

53. Звание "Герой ислама", 2019 г.

Почетные звания Чеченской Республики:

54. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики», 2003 г.;

55. Почетное звание «Почетный гражданин Чеченской Республики», 2003 г.

56. Почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики», 2006 г.;

57. Звание «Почетный работник сферы молодежной политики» Российской Федерации»,  2016 г.; 

58. Почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики», 2018 г.

59. Почетное звание «Заслуженный работник государственной службы Чеченской Республики», 2018 г.

60. Звание «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики», 2023 г. 

61. Звание Героя Чеченской Республики, 2023 г. 

Другие звания

62. «Почетный член Российской Академии естественных наук», 2006 г.;

63. Хранитель замка с ключом от двери главной мусульманской святыни – Священной Каабы, 2012

64. Почётный профессор Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, 2014 г.

65. Благодарственное письмо Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 2015 г.

66. Обладатель шестого дана в тхэквондо, 2015 г.

67. "Почётный работник сферы молодёжной политики", 2016 г.

68. Абсолютный чемпион во всех весовых категориях киргизского вида борьбы кулатуу,  2017 г.

69. Лауреат премии в области дипломатии "Посол дружбы",  2017 г.

70. Титул хранителя священных реликвий пророка Мухаммеда, 2019 г.

71. "Почетный фермер", 2021 г.

72. Лауреат премии в 45 тысяч рублей от ЧГТРК "Грозный",  2021 г.

73. Герой ДНР, 2022

74. Герой ЛНР, 2022

75. Лауреат российской премии Людвига Нобеля, 2024 г.

76. Почетный работник агропромышленного комплекса, 2024 г.

Поощрения Президента Российской Федерации:

Благодарность Президента Российской Федерации, 2003 г.; 

Благодарность Президента Российской Федерации, 2008 г. 

Благодарность Президента Российской Федерации, 2008 г.

Благодарность Президента Российской Федерации, 2010 г.

Благодарность Президента Российской Федерации, 2019 г.

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации, 2020 г.

Примечания

  • https://er.ru/person/1e9bda17-8e47-443a-bef6-962ff99ae9e6?ysclid=m2acbiyuu0627724906 
  • Рамзан Кадыров награжден медалью СК "Доблесть и отвага" // Российская газета, 21.01.2015.
  • Кадыров стал "Героем ислама" и кавалером ордена "Звезда Иерусалима" // РИА “Новости”, 30.03.2019.
  • Кадыров заявил, что воспринял как аванс свой орден Александра Невского // РИА “Новости”, 27.07.2022.
  • Трижды генерал, единожды Герой. Какие звания есть у Кадырова // Газета.ру, 28.03.2022.
  • https://chechpotreb.ru
  • https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/ramzan-kadyrov-poluchil-chernyy-poyas-po-karate-1154849/
  • Рамзан Кадыров стал Героем России // Российская газета, 04.12.2016.
  • Рамзан Кадыров станет главным хранителем священных реликвий // muslim.ru.
  • Рамзан Кадыров стал почетным профессором // ТАСС, 27.08.2024.
  • Указ Президента Российской Федерации от 08.02.2024 № 108 "О награждении государственными наградами Российской Федерации"
  • https://president.gov.by/ru/events/glava-chechenskoj-respubliki-rossijskoj-federatsii-ramzan-kadyrov-nagrazhden-ordenom-druzhby-narodov-19310
  • Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики», РБК, 24.03.2024.
  • Кадырову вручили премию Нобеля // Lenta.ru, 09.08.2024.
  • Рамзану Кадырову вручили медаль «100 лет ФПЧР» // ИА “Грозный Информ”, 12.09.2024.
  • Кадырову присвоили новое звание // Lenta.ru, 11.10.2024.
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