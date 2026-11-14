Житель Адыгеи обвинен в причастности к экстремистской организации
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В суд передано дело жителя Адыгеи, который почти шесть лет пропагандировал деятельность экстремистской организации.
По данным Следственного управления Следкома России по Адыгее, в период с октября 2020 года по июль 2026 года житель республики принимал активное участие в деятельности организации, которая признана в России экстремистской и запрещена на территории страны.
Мужчина демонстрировал приверженность движению и публично высказывался в поддержку его деятельности. При этом ведомство, сообщившее об этом в своем телеграм-канале 13 ноября, название движение не указывает.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд. Избрана ли обвиняемому какая-то мера пресечения - не сообщается.
Ранее "Кавказский узел", что 10 ноября суд признал двух жителей Кубани, отбывающих наказание в колонии на территории Адыгеи, виновными в участии в экстремистской организации и организации незаконных азартных игр.
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