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07:58, 13 ноября 2026

Продлен арест Алексея Логвиненко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил срок ареста бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, обвиняемого по делу о превышении полномочий и взяточничестве.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Логвиненко был задержан 24 октября 2025 года, а затем арестован по подозрению в превышении полномочий. Он отказался признать вину.

Первоначально дело было возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение полномочий). Следствие предположило, что Логвиненко вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка, что повлекло ущерб городскому бюджету в 47 миллионов рублей. В декабре 2025 года Алексей Логвиненко стал подозреваемым по второму уголовному делу – о получении взятки в 13 миллионов рублей от представителя группы коммерческих организаций в 2019 году. Участниками передачи взятки от предпринимателя следствие считает других сотрудников мэрии.

Суд продлил меру пресечения Алексею Логвиненко до 23 января 2027 года, он останется в СИЗО, сообщило 12 ноября 161.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Напомним, в октябре стало известно, что Генпрокуратура подала в Советский райсуд Ростова-на-Дону иск с требованием обратить в доход государства имущество Алексея Логвиненко на сумму почти 1,6 миллиарда рублей. Суд принял иск в производство, но решил проводить заседания в закрытом режиме.

Алексей Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы, в октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Чиновник подал в отставку в январе 2025 года, пояснив, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.

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Автор: "Кавказский узел"

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