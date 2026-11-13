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07:02, 13 ноября 2026

Жильцы ростовской пятиэтажки эвакуированы после атаки БПЛА

БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников повреждены пятиэтажный дом, легковые автомобили и производственное помещение. Жильцы пятиэтажки эвакуированы.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 12 ноября БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском и в Чертковском районе. По данным губернатора, раненых не было.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью "в результате падения обломков БПЛА" в Ростове-на-Дону и в Аксайском районе возникли возгорания, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"В Октябрьском районе [Ростова-на-Дону] повреждены окна в 5-этажном доме. Никто не пострадал. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей", - написал он.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

В Советском районе города повреждено "производственное помещение", отметил чиновник. "Возникло возгорание на площади 20 кв. метров. Никто не пострадал", - говорится в публикации.

В Азовском районе повреждены четыре частных дома

В хуторе Колузаево Азовского района "в результате падения обломков БПЛА" повреждены крыша, двери, остекление в четырех частных домах. "В одном из них повреждена газовая труба. Пострадавших нет. Возгорания нет", - сообщил Слюсарь.

В Аксайском районе, по его данным, произошло "возгорание складского помещения" на площади 1500 кв. м. "Ведется реагирование. Информация по пострадавшим уточняется", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Таганроге, согласно подсчетам "Кавказского узла", с ноября 2025 года погибли в результате воздушных атак по меньшей мере семь человек. В сообщениях властей об этих атаках упоминались адреса, расположенные в том числе неподалеку от авиазавода "ТАНТК имени Бериева" .

19 апреля при атаке БПЛА пострадали три человека, были оцеплены территории авиазавода и Приморского парка. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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