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02:19, 12 ноября 2026

Обвинение запросило длительные сроки для Соколова и Таранцева

Южный окружной военный суд. Фото: https://vk.com/yovsros

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор потребовал приговорить двоих ростовчан, обвиняемых в поджоге машины офицерской жены, к 14 и 16 годам строгого режима. 

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд рассматривает дело двоих ростовчан, обвиняемых по делу о теракте после поджога в январе 2025 года автомобиля жены офицера. На заседании в сентябре 21-летний Олег Таранцев и 20-летний Олег Соколов рассказали о побоях при задержании и допросах без адвоката.

Представитель гособвинения выступил в прениях на заседании в Южном окружном военном суде, попросив приговорить обоих обвиняемых к длительным срокам заключения. Для Олега Соколова, обвиняемого по статье о теракте, он запросил 16 лет колонии строгого режима, а для Олега Таранцева, которому вменяют содействие терроризму – 14 лет, сообщила со ссылкой на собственные источники "Медиазона"*. 

Оба обвиняемых, согласно ходатайству прокурора, должны отбыть первые три года заключения в тюрьме, а остальную часть наказания – в колонии строгого режима. 

Помимо статьей о теракте и содействии терроризму, обоим вменяется легализация преступных доходов – под ними подразумевается вознаграждение в криптовалюте, которое, по данным следствия, получили молодые люди. 

Соколов и Таранцев дружили с весны 2024 года. Таранцев не имел жилья, поэтому Соколов с разрешения родителей поселил его в своей комнате и также помогал ему деньгами, указывает издание.

По данным защиты Соколова, заказ на поджог автомобиля Peugeot, на котором ездила жена помощника командующего войсками ЮВО по физподготовке Александра Шутовского, поступил ему от человека, который назвался Алиханом: он представлялся коллектором и говорил, что машина принадлежит должнику. Сумма ущерба, которая фигурирует в материалах дела – 480 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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