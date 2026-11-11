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05:03, 11 ноября 2026

Два заключенных колонии в Адыгее осуждены за экстремизм

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал двух жителей Кубани, отбывающих наказание в колонии на территории Адыгеи, виновными в участии в экстремистской организации и организации незаконных азартных игр.

По данным пресс-службы Следкома России по Адыгее, двое осужденных, которые отбывают наказание в исправительном учреждении на территории республики, принимали активное участие в деятельности одной из организаций, которая признана экстремистской на территории России.

Кроме того, они организовали проведение азартных игр среди осужденных с использованием игрового оборудования прямо на территории колонии. Отмечается, что оба мужчины отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений, пишет 10 ноября "Интерфакс".

Суд признал обоих виновными по части 3 статьи 171.2 (организация азартных игр) и части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Российской Федерации. По совокупности приговоров одному из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с ограничением свободы на восемь месяцев, второму - три года и три дня лишения свободы с ограничением свободы на год и два месяца.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 ноября суд приговорил к двум годам и трем месяцам колонии строгого режима жителя Адыгеи, который участвовал в запрещенной в России организации, уже отбывая срок в исправительном учреждении.

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Автор: "Кавказский узел"

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