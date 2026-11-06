Житель Адыгеи ранен в ходе атаки беспилотников

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в Тахтамукайском районе местный житель получил ранения из-за падения обломков беспилотника, повреждения получили три дома, склад и линия электропередач.

Как писал "Кавказский узел", при атаке дронов на территории логистического центра Ozon в Адыгейске произошел пожар, персонал был эвакуирован.

Атака БПЛА отражена в Тахтамукайском районе Адыгеи, пострадал один человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в пятницу.

"Ночью и утром в Тахтамукайском районе отражали атаку вражеских БПЛА. В ауле Шенджий в результате падения обломков беспилотника пострадал человек. Помощь была оказана на месте, в госпитализации в медицинское учреждение мужчина не нуждается", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

Обломки повредили автомобиль и остекление трех частных домовладений.

По данным главы республики, возле поселка городского типа Энем обломки БПЛА оборвали линии электропередачи, а также пробили крышу неэксплуатируемого склада, пожар не возник.

Специалисты приступят к устранению повреждений сразу после обследования территории представителями спецслужб, добавил он.