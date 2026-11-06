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01:27, 6 ноября 2026

Поладу Асланову потребовалось лечение после голодовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После 20-дневной голодовки азербайджанский журналист Полад Асланов испытывает новые проблемы со здоровьем и не может есть тюремную пищу. Его 13-летняя дочь уже четвертую неделю не посещает школу, так как отказывается снять хиджаб. 

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил в колонии №15 голодовку в знак протеста против нарушения прав школьниц, в том числе своей дочери и учительниц, носящих хиджаб. 20 октября он был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, к 26 октября вес Асланова снизился до 43 килограммов, и врач предупредил его об угрозе комы. 29 октября жена журналиста получила отказ в личном свидании с супругом, а 31 октября Полад Асланов прекратил акцию протеста из-за резкого ухудшения здоровья. 

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, при этом активисты заявили о более чем 200 задержанных. 13-летняя дочь Асланова отказалась подчиниться запрету на ношение хиджаба в школе вопреки давлению педагогов, а ее матери силовики пригрозили лишением свободы за поддержку протестов против школьного дресс-кода.

После голодовки у Полада Асланова возникли отеки на ногах и появился зуд по всему телу, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” супруга журналиста после телефонного разговора с ним 5 ноября.

“Полад  рассказал, что ему провели рентген, а также ультразвуковое исследование (УЗИ), врач назначил ему лечение и дал препарат для защиты желудка. Доктор сказал, что зуд возник от того, что Полад после завершения  голодовки неправильно питался: он ел тюремную баланду, а надо было ему начинать с легкой пищи – каши, йогуртов. Передачи с продуктами для Полада от нас принимают только раз в месяц, поэтому мы не смогли доставить ему необходимую пищу сразу после голодовки”, - рассказала Гюльмира Асланова. 

Она добавила, что двух других верующих, проводивших голодовку, Зейнала Байрамова и Фуада Алескерова, перевели из одиночных камер в одну общую, теперь их содержат вместе. Полад Асланов, по словам супруги, все еще слаб.

“Поладу сказали, что  с завтрашнего дня (6 ноября) ему начнут ставить капельницы с витаминами, но сделают это или нет, я не знаю. Одна международная правозащитная организация направила письмо в аппарат омбудсмена в связи с состоянием здоровья Полада и нарушениями его прав”, – продолжила Гюльмира Асланова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана по поводу состояния Полада Асланова корреспонденту “Кавказского узла” не удалось. 

Супруга журналиста отметила, что их 13-летняя дочь по прежнему не может посещать школу из-за запрета на хиджаб. Асланова ищет возможности для обучения дочери онлайн из дома и на днях обратилась в министерство науки и образования Азербайджана по поводу дистанционного обучения. 

“Я позвонила 3 ноября на горячую линию министерства и сообщила, что из-за того, что мою дочь не пускают в школу, я зарегистрировала ее на дистанционное обучение во Flex Academy, центральный офис которой находится в Канаде. Я хотела узнать, признает ли министерство образования это обучение. Они заставили меня ждать 10 минут, затем сказали, что обратились с моим вопросом “наверх”, и пообещали дать ответ на запрос 4 ноября”, — рассказала она. 

4 ноября представители министерства науки и образования сообщили ей, что девятилетнее образование является “обязательным”, а “дистанционное обучение в Азербайджане не признается”.

“Нам говорят, что ребенок должен обязательно закончить девять классов, и только в  10-11-х классах можно забирать детей и отдавать их на учебу куда хотим, но аттестат о полном среднем образовании они не получат. Фактически государство нарушает права наших детей на образование”, – заявила Асланова.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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