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02:16, 4 ноября 2026

Суд удалил Садыгова с процесса после слов о политическом заказе ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В самом начале рассмотрения по существу дела Афгана Садыгова судья постановил удалить журналиста из зала за “политическое заявление”. Адвокат Садыгова заявил о нарушении его права на защиту.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело о вымогательстве в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и суд 8 июня арестовал его. В июле суд продлил срок меры пресечения до 30 октября. 23 октября в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Садыгова.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили. Покинуть страну в тот период, пока дело было прекращено, Садыгову не позволили. 

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям 3 ноября началось судебное следствие по делу журналиста Афгана Садыгова. В начале заседания хотя судья Аннаги Мамедли удовлетворил ходатайство о выводе подсудимого из стеклянной клетки: Садыгову разрешили сесть рядом с адвокатом, однако наручники с него не были сняты, рассказала корреспонденту “Кавказского узла” супруга журналиста Севиндж Садыгова

Далее судья объявил, что по делу потерпевшими признаны семь человек, а государственный обвинитель Талех Сафаров огласил заключительную часть обвинительного акта.

“Судья спросил Афгана, понятна ли ему суть обвинения и признает ли он себя виновным. В ответ Афган заявил, что все изложенное в обвинении является ложью. Мой муж сказал, что был арестован по политическому заказу за свою журналистскую деятельность. Судья Мамедли пригрозил Афгану, что  в случае продолжения политических заявлений заседание будет проходить без его участия. Он распорядился вновь поместить Афгана в стеклянную клетку. Афгана вернули в клетку-аквариум, при этом к нему приставили четырех сотрудников конвоя”, - продолжила Севиндж Садыгова.

Далее гособвинитель предложил сначала заслушать показания потерпевших, поскольку Садыгов не признает себя виновным.

“Адвокат Немат Керимли просил отложить заседание, поскольку до сих пор не имел возможности встретиться со своим подзащитным и хотел бы провести с ним конфиденциальную беседу. Обвинитель счел ходатайство “необоснованным” и суд после совещания на месте постановил продолжить процесс. Афган выразил протест против этого решения и поддержал ходатайство своего адвоката; судья же заявил, что решение уже принято. В ответ мой муж сказал, что происходящее не является правосудием. Он и повторил, что он арестован по политическому заказу и суд также исполняет политический заказ”, – рассказала супруга подсудимого. 

После этого судья распорядился удалить Афгана Садыгова из зала. “Сотрудники конвоя силой вывели Афгана из зала суда. В ответ Афган стал выкрикивать политические лозунги”, – заявила Садыгова.

Адвокат журналиста заявил о нарушении его прав на защиту. “Он вновь ходатайствовал отложить слушания, чтобы иметь возможность пообщаться с подзащитным. В этот раз судья удовлетворил ходатайство и в процессе был объявлен перерыв”, – заключила Садыгова.

Адвокат Немат Керимли подтвердил корреспонденту “Кавказского узла” слова супруги Афгана Садыгова. Он назвал неправомерным содержание журналиста в суде в наручниках: как пояснил адвокат, наручники могут надеваться на подсудимого во время транспортировки, но перед судом обвиняемый должен быть без наручников.

Содержание обвиняемого в наручниках в зале суда нарушает принцип презумпции невиновности: наручники формируют визуальный образ обвиняемого как опасного преступника, хотя в отношении него еще нет приговора, указал Керимли. 

Сотрудник Ленкоранского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что следующее заседание суда по делу Афгана Садыгова назначено на 16 ноября. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Афгана Садыгова политзаключенным. В конце июня комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флайерти призвал власти Азербайджана предоставить информацию о причинах возобновления уголовного дела против Садыгова. Заключение под стражу до суда должно применяться как исключительная мера, отметил он. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что дело журналиста связано с уголовными обвинениями и не имеет отношения к его деятельности. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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