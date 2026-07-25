Арест Афгана Садыгова продлен на три месяца

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Суд в Баку продлил арест журналиста Афгана Садыгова, обвиняемого в вымогательстве, до 30 октября. Садыгов не признает вину и считает преследование политически мотивированным, рассказал его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело о вымогательстве в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Суд 8 июня избрал ему меру пресечения в виде ареста. Апелляционный суд в Баку отклонил жалобу на арест журналиста Афгана Садыгова, оставив его под стражей. В конце июня комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флайерти призвал власти Азербайджана предоставить информацию о причинах возобновления уголовного дела против Садыгова. Заключение под стражу до суда должно применяться как исключительная мера, отметил он. Азербайджанская Генпрокуратура заявила, что дело журналиста связано с уголовными обвинениями и не имеет отношения к его деятельности.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили. Покинуть страну в тот период, пока дело было прекращено, Садыгову не позволили.

В Бинагадинском районном суде Баку 23 июля было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении журналиста Афгана Садыгова еще на три месяца, сообщил его адвокат Неман Керимли.

По его словам, прокуратура мотивировала необходимость продления ареста необходимостью дополнительных следственных действий в связи с поступлением новых жалоб в отношении Садыгова.

Суд продлил срок ареста до 30 октября, сказал защитник корреспонденту "Кавказского узла".

Садыгову предъявлено обвинение по еще одной статье. Если он первоначально был обвинен по статье о вымогательстве путем угроз по предварительному сговору группой лиц и по статье о вымогательстве путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере, то теперь журналист также обвинен по статье о вымогательстве путем угроз, совершенном повторно.

Адвокат подчеркнул, что "новые жалобы" в отношении Садыгова следственным органом ему не предъявлены.

"О содержании жалоб станет известно во время следственных действий", – отметил Неман Керимли. Он подчеркнул, что Садыгов не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения и считает уголовное дело сфабрикованным.

Защитник сказал, что на решение суда будет подана апелляция.

Сотрудник Бинагадинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении ареста Садыгова.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Обычно в судебной практике Азербайджана при наличии двух и более статей обвинения суды назначают максимальное наказание по статье, предусматривающей наибольший срок лишения свободы или частично суммируют сроки, отметил один из бакинских юристов.

"Если Садыгову прибавили еще одну статью, то значит его может ожидать наказание в более чем 10 лет лишения свободы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в августе 2024 года жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", – сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

На своей странице Садыгова также опубликовала фотографии с пикетов грузинских активистов, которые выходят на улицу с плакатами: "Свободу Афгану Садыгову".

Садыгов лично знаком многим участникам протестов на проспекте Руставели – во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом".

Незадолго до депортации из Грузии, 31 марта, Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. До этого, на акции 23 февраля, Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.