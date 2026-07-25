×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:56, 25 июля 2026

Арест Афгана Садыгова продлен на три месяца

Афган Садыгов. фото с его страницы в социальной сети от 17.07.24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил арест журналиста Афгана Садыгова, обвиняемого в вымогательстве, до 30 октября. Садыгов не признает вину и считает преследование политически мотивированным, рассказал его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело о вымогательстве в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Суд 8 июня избрал ему меру пресечения в виде ареста. Апелляционный суд в Баку отклонил жалобу на арест журналиста Афгана Садыгова, оставив его под стражей. В конце июня комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флайерти призвал власти Азербайджана предоставить информацию о причинах возобновления уголовного дела против Садыгова. Заключение под стражу до суда должно применяться как исключительная мера, отметил он. Азербайджанская Генпрокуратура заявила, что дело журналиста связано с уголовными обвинениями и не имеет отношения к его деятельности.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили. Покинуть страну в тот период, пока дело было прекращено, Садыгову не позволили.

В Бинагадинском районном суде Баку 23 июля было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении журналиста Афгана Садыгова еще на три месяца, сообщил его адвокат Неман Керимли.

По его словам, прокуратура мотивировала необходимость продления ареста необходимостью дополнительных следственных действий в связи с поступлением новых жалоб в отношении Садыгова.

Суд продлил срок ареста до 30 октября, сказал защитник корреспонденту "Кавказского узла".

Садыгову предъявлено обвинение по еще одной статье. Если он первоначально был обвинен по статье о вымогательстве путем угроз по предварительному сговору группой лиц и по статье о вымогательстве путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере, то теперь журналист также обвинен по статье о вымогательстве путем угроз, совершенном повторно.

Адвокат подчеркнул, что "новые жалобы" в отношении Садыгова следственным органом ему не предъявлены.

"О содержании жалоб станет известно во время следственных действий", – отметил Неман Керимли. Он подчеркнул, что Садыгов не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения и считает уголовное дело сфабрикованным.

Защитник сказал, что на решение суда будет подана апелляция.

Сотрудник Бинагадинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении ареста Садыгова.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Обычно в судебной практике Азербайджана при наличии двух и более статей обвинения суды назначают максимальное наказание по статье, предусматривающей наибольший срок лишения свободы или частично суммируют сроки, отметил один из бакинских юристов.

"Если Садыгову прибавили еще одну статью, то значит его может ожидать наказание в более чем 10 лет лишения свободы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в августе 2024 года жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", – сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

На своей странице Садыгова также опубликовала фотографии с пикетов грузинских активистов, которые выходят на улицу с плакатами: "Свободу Афгану Садыгову".

Садыгов лично знаком многим участникам протестов на проспекте Руставели – во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом".

Незадолго до депортации из Грузии, 31 марта, Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. До этого, на акции 23 февраля, Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Анар Мамедли (слева) и Анар Абдулла. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:37, 24 июля 2026
Прокурор потребовал длительных сроков для Анара Мамедли и Анара Абдуллы
Признание геноцида. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:38, 24 июля 2026
Аналитики прокомментировали реакцию Баку на израильский законопроект про геноцид армян
Кенан Исмаил. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=1224260932744052&set=a.416215033548650 (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
21:51, 23 июля 2026
Азербайджанский активист Кенан Исмаил арестован на 30 суток
Кенан Зейналов во время задержания в октябре 2023 года. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/10/free/Social/ru/9507.htm
16:52, 23 июля 2026
Прокурор потребовал 10 лет заключения для азербайджанского оппозиционера
Эльхан Алиев. Стоп-кадр видео Kanal 11 от 06.10.23, https://www.youtube.com/watch?v=_xCPfU4LH4I
07:55, 23 июля 2026
Защита заявила об ухудшении здоровья заключенного азербайджанского оппозиционера Алиева
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
07:50, 22 июля 2026
Ветер с Апшерона
Все про аз-журналистику, в кавычках и без
Фото
09:00, 17 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Телевизионная пытка
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Levan Zazadze / inradio.tv ინრადიო
24 июля 2026, 23:08
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 604 дня

Адам Аушев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=g3r42cwj_eQ
24 июля 2026, 19:13
Минюст объявил иноагентом блогера из Ингушетии

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 июля 2026, 16:37
В Северной Осетии ограничили продажу топлива для жителей других регионов

Гагик Царукян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/1105193/
24 июля 2026, 12:37
Сторонники Царукяна потребовали его освобождения

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше