Сторонники Царукяна потребовали его освобождения

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Лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна доставили на допрос в Следком, сторонники политика пришли поддержать его. Они встретили Царукяна аплодисментами и, назвав арест политическим преследованием, потребовали освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов.Защита заявила, что имеются документы, которые доказывают, что Царукян в этом деле - пострадавший, обжаловала его арест.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими оппозиционными политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

Лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна доставили в СК, где его допрашивают третий день.



Собравшиеся у здания комитета сторонники встретили Царукяна аплодисментами и скандировали: «Царукян!» и «Свободу!». К Следкому стянуты силы полиции, пишет Armenia Today.

Депутат Тигран Абрамян у здания Следственного комитета возмутился закрытием предприятий Царукяна.



«Власть совершенно не интересует, работает человек или нет, приносит ли он деньги своей семье. Прошедшие восемь лет показали, что у нее есть одна цель — как можно дольше удерживать власть, и ради этого она предпринимает любые шаги», — цитирует его издание.

Для общественности это сигнал о том, что инакомыслие может привести к аресту. Власти создают поле для дальнейшей своей деятельности

Нападки на Царукяна и "Процветающую Армению"происходили в несколько этапов: довольно агрессивно во время агитационной кампании, отобрали голоса, незаконно не позволили пройти в парламент, ныне параллельно политическим нападкам на лидера перераспределение собственности.

«Это происходит при молчании международных организаций. В политическом и экономическом плане это серьезный сигнал для инвесторов. Всем очевидно, что может быть ситуация, при которой власти могут отобрать имущество или создать препятствия для деятельности. Для общественности это сигнал о том, что инакомыслие может привести к аресту. Власти создают поле для дальнейшей своей деятельности», - привело его слова News.Am.

Происходящее в Армении не имеет никакого отношения к правовым процессам, в стране ежедневно нарушается Конституция, заявила представитель "Процветающей Армении" Элинар Варданян.

«Мы все видели, как в предвыборный период Никол Пашинян заявлял о намерении отобрать все у Гагика Царукяна, что и было прямым указанием правоохранителям. Не только дело сфабриковано, но и следствие идет с нарушениями закона. Беспредел», - заявила Варданян.

Сотрудники предприятий Царукяна добиваются возобновления работы

Премьер-министр Никол Пашинян в мае, в ходе предвыборной кампании, заявил, что завод "Араратцемент" будет национализирован. Прокуратура после сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия и направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент". Работники "Араратцемента" 9 июля добились открытия опечатанного предприятия, при этом премьер-министр Никол Пашинян пригрозил им увольнениями за участие в акциях протеста, а через несколько дней Антикоррупционный суд передал компанию "Араратцемент" под управление государству.

Прокуратура также требует конфискации других активов бизнесмена.Другие предприятия главы "Процветающей Армении" Гагика Царукяна после его ареста не возобновили работу. 13, 14 и 15 июля их сотрудники вышли на акции протеста, заявив, что рискуют остаться без средств к существованию. Здание спорткомплекса Гагика Царукяна "Мульти Спорт" полностью перешло в собственность мэрии Еревана.