В Волгоградской области увеличены лимиты на продажу бензина

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На заправках Газпромнефти в Волгоградской области сняты лимиты на продажу АИ-92. Лимит на бензин АИ-95 составляет 30 литров в городе, 50 литров — на трассе. В сети Лукойл по-прежнему продают по 40 литров в городе и на трассе.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали на АЗС в Волгограде пять человек, которые записывали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину о ситуации с бензином. Юриста Алексея Севастьянова суд 17 июля арестовал на пять суток. После попытки обратиться к Бастрыкину власти Волгоградской области сообщили об увеличении лимитов на отпуск бензина на заправках "Лукойла" до 40 литров.

К 7 июля в Волгограде было закрыто более половины заправок, на всех открытых АЗС выстраивались очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван "искусственным ажиотажем". 9 июля жители Волгоградской области пожаловались также на резкое подорожание топлива. 10 июля водители из Волгограда и области рассказали о длинных очередях на АЗС и высказались против астраханской системы продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины. В Астрахани, несмотря на введение этой системы, проблемы водителей к 14 июля усугубились - в очереди на заправку теперь приходится стоять часами, а за несколько часов бензин может закончиться, рассказали они.

Ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабилизируется благодаря принятому комплексу мер, заявил комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области .

Так, по данным ведомства, сеть АЗС "Газпром нефти" полностью сняла ограничения на отпуск бензина Аи-92. Лимит на бензин Аи-95 составляет 30 литров за одну транзакцию в городе, 50 литров - на трассе, дизельное топливо отпускают по 60 литров в городе и по 100 литров - на трассе. В сети АЗС "ЛУКОЙЛ" максимальный объем отпуска бензина в рамках одной транзакции составляет 40 литров в городе и на трассе, дизельного топлива - по 60 литров в городе, 200 литров - на трассе.

"Чтобы укрепить позитивные тенденции на топливном рынке, водителей просят заправлять автомобили по мере необходимости, не закупаться впрок", - подчеркнули в комитете промышленности.